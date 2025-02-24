歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

特馬發動「革命」，激進易起反噬？
世事政情 雷鳴天下

特馬發動「革命」，激進易起反噬？
米芝蓮法國名廚新店登場！油封矜貴小牛胸腺、招牌法式黃油雞、自...
Travel & Dining Yan Can Taste

米芝蓮法國名廚新店登場！油封矜貴小牛胸腺、招牌法式黃油雞、自...
政經專訪

【一本萬利】2025年的五大DOs

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
說說心理話
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet榮獲「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
抗癌食物 │ 香港每日40人死於癌症！美國癌症基金會公布30種抗癌食物名單，助你預防癌症
健康Tips

抗癌食物 │ 香港每日40人死於癌症！美國癌症基金會公布30種抗癌食物名單，助你預防癌症

健康解「迷」
健康解「迷」

　　癌症是本港頭號殺手。據香港癌症資料統計中心最新數據顯示，本港2022年錄得35,373宗癌症新症，當中最常見前三位分別是肺癌、乳癌、大腸癌。在2022年所有登記死亡的人數當中，有14,717人（23.9%）死於癌症，即平均每日有40人因患癌死亡；亦有約24.2萬人曾於過去20年患癌，即每30人有一人曾患癌。五大致命癌症排名，前三位分別是肺癌、大腸癌和肝癌。

 

美國癌症基金會：30種抗癌食材名單

 

　　台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，整理分享美國癌症基金會（American Cancer Society, ACS）公佈的30種抗癌食材名單。「預防勝於治療」，大家可以靠日常健康飲食對抗癌細胞，盡量選擇天然食材、減法烹調、彩虹飲食，吃出健康人生！

 

蔬果類

 

● 椰菜花、白蘿蔔、青豆、蘋果、葡萄柚（對抗大腸癌）

● 櫛瓜、櫻桃（對抗直腸癌）

● 菠菜、胡蘿蔔、葡萄、橙（對抗肺癌）

● 蘑菇、羽衣甘藍、石榴（對抗乳癌）

● 藍莓、覆盆子（對抗口腔癌）

● 黑莓、小番茄、西瓜（對抗前列腺癌）

● 草莓（對抗皮膚癌）

● 檸檬（對抗子宮頸癌）

 

堅果、全穀類

● 糙米（對抗肝癌）

● 亞麻籽（對抗乳癌）

● 核桃（對抗大腸癌）

 

辛香料

● 大蒜（對抗大腸癌）

● 辣椒（對抗肝癌）

● 洋蔥（對抗咽喉癌）

 

飲品

● 咖啡、茶（對抗大腸癌）

 

　　高敏敏指出，以上30種食材之所以可以對抗癌症，是因為富含抗氧化物，也就是天然植化素。不但可以對抗癌細胞，也有增強免疫力、減少體內自由基、抗發炎的功效。

 

8大致癌食物要小心

 

　　不當飲食習慣會導致罹癌，還有其他原因包括家族遺傳、環境污染、生活過度壓力等，都有可能會增加罹癌的機率。高敏敏提醒，從可以預防的途徑，以下罹癌食物要小心避免經常進食：

 

● 燒烤物

● 高脂肪食物

● 油炸物

● 發霉污染物

● 醃漬煙燻食物

● 加工肉

● 檳榔

● 酒精

 

轉載自晴報

 

Tags:#癌症#蔬果#健康問題#養生#網絡熱話#健康
Add a comment ...Add a comment ...
日本元旦7.6級地震一周年｜一家10口活埋，父親痛不欲生，從悲傷中走過來
更多健康解「迷」文章
日本元旦7.6級地震一周年｜一家10口活埋，父親痛不欲生，從悲傷中走過來

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處