預防失智症 │ 希臘長壽島幾乎無失智症患者，專家揭示愛喝的2類飲品是關鍵！

希臘伊卡利亞島（Ikaria）是世界長壽地區之一，美國暢銷作家兼國家地理研究員Dan Buettner早前就該島進行長時間研究，發現當地島民除了長壽之餘，老人罹患失智症的情況少到幾乎沒有，相信與生活多方面習慣相關，其中他們經常飲用2類飲品或成關鍵。

綜合外媒及《紐約郵報》報道，Dan Buettner花費長時間研究全球5大長壽區，撰寫介紹「藍色寶地」（Blue Zone）飲食及生活習慣的書籍，其區域包括日本沖繩、哥斯大黎加尼科亞半島、義大利薩丁島、美國羅馬琳達及希臘伊卡利亞島。

他接受Podcast節目《Live Well Be Well》訪問時表示，當中伊卡利亞島居民的平均壽命比美國人多出約8年，除此之外，島內65歲以上人士僅3人罹患輕微失智症，幾乎沒有失智症問題，讓他感到相當神奇。

失智症｜降低失智症風險4大關鍵

Dan Buettner親身前往當地進行了長時間研究，認為當地居民幾乎沒有失智症問題的關鍵與飲食及生活習慣相關，其中他們愛飲用的2類飲品有研究證實可降低罹患失智症風險：

● 飲食多菜少肉：島上居民喜愛地中海飲食，相比肉類明顯攝取更多野菜。

● 愛飲草本茶及咖啡：除了喝酒外，當地人更喜愛草本茶及咖啡，兩類飲品有研究證實可有效降低患失智症風險。

● 熱愛社交活動：當地居民相當熱愛社交活動，甚至不少人平日並無鎖門習慣，生活方式不易感到孤單、憂鬱，同樣降低罹患失智症的可能性。

● 固定運動量：由於伊卡利亞島地形崎嶇，居民平日出門購物需要爬一段小山坡，相當於每天有固定運動時間，有利於身體健康。

失智症｜伊卡利亞島居民7大常食食物

Dan Buettner曾於《Blue Zones》發文解釋指，當地人食用大量水果、蔬菜、全穀物、豆類、豆科植物、紅酒及橄欖油，魚和肉都吃得很少，平日攝取上百種綠色蔬菜，例如芥菜、菊苣、茴香，以及其他地方會當雜草除去綠葉蔬菜，這些野菜中含有清除動脈粥狀硬化的抗氧化劑，含量是紅酒的十倍。

伊卡利亞島居民7大常食食物

1. 水果

2. 蔬菜

3. 全穀物

4. 豆類

5. 豆科植物

6. 紅酒

7. 橄欖油

資料來源：美國暢銷作家兼國家地理研究員Dan Buettner

除此之外，他們每天都在喝用牛至、蒲公英、鼠尾草和迷迭香等草藥製作的草藥茶，除了有抗發炎作用，更具有溫和的利尿成分（diuretic），這些成分亦可保持血壓處於較低水平，有助腎臟排除鈉、保持動脈清潔和寬闊，令血液更易流動，有效對抗高血壓；而過去曾有研究指出，這些利尿成分可降低失智症風險近 75%， 其他研究亦證實具有神經保護作用。

同場加映｜「麥得飲食法」維護腦部健康

台灣神經內科醫生謝珮甄日前在個人Facebook專頁發文，指出飲食中有些食物能夠維持記憶力，並可減少腦部受一些自由基氧化。如想預防失智，她推介「麥得飲食法」（MIND diet），這種飲食法又被稱為心智飲食法，是結合「地中海飲食法」（Mediterranean Diet）及「得舒飲食法」的飲食模式，其設計主要目的便是幫助維護腦部健康、降低罹患阿茲海默症和其他認知退化的風險。

「麥得飲食法」全寫為「Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay」，重點在於針對某些對大腦有益的食物，以提升大腦功能，保護神經健康，其中建議平日可多吃以下10種食物：

10種護腦食物預防腦退化

● 綠葉蔬菜

● 堅果

● 漿果類

● 豆類

● 魚類

● 全穀物

● 家禽類

● 橄欖油

資料來源：台灣神經內科醫生謝珮甄

資料來源：紐約郵報、Live Well Be Well、Blue Zones

轉載自晴報