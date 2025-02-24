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腎病 │ 3期慢性腎病患者慎食！營養專家警告：愛吃汁撈飯高鈉高糖高脂易致癌，揭示5大健康風險
健康Tips

腎病 │ 3期慢性腎病患者慎食！營養專家警告：愛吃汁撈飯高鈉高糖高脂易致癌，揭示5大健康風險

健康解「迷」
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　　飲食與健康息息相關！台灣一名患者患有3期慢性腎病患者，幾乎每日以1物撈飯食用，當地營養功能醫學專家強調，這類食物高鈉、高糖兼高油脂、亦有可能產生有害物質，容易對健康造成影響，絕對不容忽視。

 

飲食健康｜醫生拆解5大健康風險

 

　　營養功能醫學專家劉博仁日前於Facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」分享上述病例，指自己一名患有慢性腎病第三期的患者，幾乎每日以滷水汁拌飯食用，故提醒他對健康是具風險。

 

　　劉博仁續指，滷味雖然可口，但傳統滷汁通常高油脂，且鹽分及糖分極高，更有可能會產生致癌物物質，長期食用恐增以下5大健康風險：

 

1. 高鈉

滷汁經常使用大量醬油、鹽、味精或高湯粉，導致鈉含量極高

健康風險：長期攝取恐增加高血壓、腎臟負擔與水腫風險

 

2. 高油脂與油質氧化

滷汁可能會加入動物油﹐亦可能會長時間重複使用，導致油脂氧化

健康風險：增加發炎反應與心血管疾病風險

 

3. 過量糖份

傳統滷汁常加入冰糖、紅糖等，使糖含量過高

健康風險：影響血糖穩定，增加胰島素阻抗風險，對慢性腎病、糖尿病或肥胖者尤須注意

 

4. 反覆加熱產生有害物

滷汁長時間熬煮，恐產生異環胺（HCA）等致癌物質

健康風險：恐增致癌風險，其中以含肉類蛋白質滷汁風險最高

 

5. 添加物及食品安全問題

部分餐廳為增添風味，滷汁中可能會使用人工香精、防腐劑等添加物

健康風險：滷汁長時間存放可能導致細菌孳生或亞硝酸鹽升高，增加健康風險

 

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁

 

飲食健康｜健康食滷味4大關鍵

 

　　劉博仁強調，並非不能吃滷水食物，而是要提醒大家「聰明吃滷味」，建議大家烹調時可遵循以下4大關鍵：

 

● 飲食健康｜1.選擇合適滷汁

選擇低鈉、少糖滷汁，可用枸杞、黃耆等中藥材提升風味

 

● 飲食健康｜2.適當選用食材

避免加工品與內臟類，例如貢丸、百頁豆腐等﹐減少添加物攝取

 

● 飲食健康｜3.注意配搭

搭配蔬菜與富含膳食纖維的食物，如滷筍乾、海帶﹐幫助平衡油脂與鈉攝取

 

● 飲食健康｜4.自製滷汁

自製健康滷汁，可用低鈉醬油、香菇、昆布等取代過多的鹽與糖，降低身體負擔

 

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁

 

同場加映｜早期腎病3大症狀自測

 

　　吳醫師強調，出現上述症狀時，其實腎病可能已進入後期，因此建議應從以下較簡單的初期症狀來辨識腎病：

 

腎病5大徵兆

 

1. 泡泡尿

2. 水腫

3. 高血壓

4. 貧血

5. 倦怠

 

資料來源：台灣中醫師吳宏乾

 

資料來源：Facebook@劉博仁營養功能醫學專家

tag 健康問題 食用安全 長期病 糖分 鈉

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#食用安全#長期病#糖分#鈉
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