農曆新年是華人社會中最重要的節日之一，象徵著新一年的開始。在這個特別的時刻，家庭團聚和加深親子關係成為不可或缺的一部分。每年的春節，無論是在家裏還是在學校，都是一個充滿喜慶與祝福的時刻。這些習俗不僅增添了節日的氛圍，也教會了孩子們珍惜家庭與文化傳承。家長與孩子們一起參與這些活動，不僅能夠增進彼此的感情，也讓孩子們在實踐中學習到傳統文化的價值。

親子寫揮春

為了慶祝農曆新年，我們寶達幼兒園特別舉辦了一場慶祝會，邀請所有家長和孩子一起參與。我園預備了攤位遊戲、品嚐傳統糕點、寫揮春等活動，孩子們展示了他們精心準備的表演，現場氣氛熱烈，笑聲不斷，讓每一個家庭都感受到濃厚的節日氣息。



齊齊品嚐年糕

齊齊說句恭賀說話

這次慶祝會不僅讓孩子們體驗到農曆新年的傳統，還促進了家長與孩子之間的互動。透過共同參與活動，家長們更深入地了解了孩子的成長與興趣，增進了親子間的溝通與理解。

「嗇色園可榮鄰舍中心」長者義工協助

「嗇色園可榮鄰舍中心」長者義工協助

而且，老師和校長更與幼兒互相拜年，我們也秉承傳統，向幼兒派發利是，以表祝福。

農曆新年習俗與親子關係

透過我們幼兒園的慶祝會，孩子們不僅學習了傳統習俗，還加深了與家長的關係。我們期待未來能夠繼續舉辦更多類似的活動，讓每一個家庭都能在快樂中共同成長，傳承這份珍貴的文化遺產。