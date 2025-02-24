大節後積滯胃脹困擾？木瓜健胃通便，中醫推薦3款食療消滯除脹滿

經過聖誕、新年、元宵，不停暴飲亂食後，容易出現食後胃脹、噯氣泛酸、矢氣、甚至脘腹脹滿、惡心嘔吐、厭食或大便失調等症狀。註冊中醫師李殷兒話，除了山楂、麥芽、穀芽、雞內金等中藥有消積滯功用外，有種常見水果都有健胃通便的良效——木瓜。

「番木瓜」與「宣木瓜」

李醫師話，中醫學稱一般在市場上買的水果木瓜為「番木瓜」，至於藥材舖配藥用的木瓜乾，則是主要產於安徽宣城的宣木瓜，宣木瓜性溫味酸澀，有舒筋活絡、祛風濕痺的功效。今次我們說的番木瓜原產熱帶美洲，明清時期傳入中國，所以有「番」之名。現今，木瓜廣泛出產於中國南方熱帶城市。

中醫學稱一般水果木瓜為「番木瓜」，藥材店配藥用的木瓜乾，則是主要產於安徽宣城的宣木瓜。

木瓜氣味香甜，無論是生吃、榨汁、燉冰糖都一樣好吃。木瓜性味甘平、微寒，有健脾助消化，消暑解酒毒，通乳及通大小二便的功效，更有驅蟲，消腫解毒，降血壓等功效。現代研究證實，木瓜所含的木瓜素有助於將蛋白分解成各種氨基酸，利於消化吸收；維生素C和胡蘿蔔素都有增強機體免疫利的功效。研究指出其中的番木瓜鹼則可抑制淋巴性白血病的腫瘤細胞活性。

脾胃虛寒者宜按量食用

李醫師提醒，木瓜有通便作用，脾胃虛寒者需按量食用，進食木瓜或其他水果最好放至室溫，減低對腸胃的刺激；也不要長期大量食用木瓜，否則過量胡蘿蔔素容易積存皮膚，造成面黃、手黃等表現，停用則可改善。

李醫師推介木瓜入膳食療

青木瓜健脾湯（3至4人份）

材料：青木瓜1個、蓮子5錢、茨實5錢、淮山6錢、紅棗（去核）4粒、西施骨1斤。

製法：木瓜削皮去籽切塊，西施骨洗淨氽水；其他材料洗淨加水2公升浸泡半小時，所有材料入煲以大火煲滾後轉文火煲約1.5小時即可。

功效：健脾補腎，適合脾腎兩虛者服用。

木瓜魚尾湯（3至4人份）

材料：木瓜1個（約12兩至1斤）、花生1兩、眉豆1兩、蜜棗3粒、生薑3片、鯇魚尾1條、紹酒2匙。

製法：木瓜削皮去籽切塊備用；其他材料洗淨；以薑片爆香油鍋，落魚尾煎香放入紹酒，加入滾水1杯，煮至湯水呈黃白色；轉移至煲中，開火後加水8碗及其餘材料共入煲，以大火煲滾再轉文火煲約1.5小時，加鹽調味即可。

功效：健胃潤腸，助消化，哺乳婦女飲此湯更有促乳作用。

南北杏木瓜燉雪耳（1至2人份）

材料：木瓜半個（約8兩）、雪耳4錢、南北杏3錢、冰糖適量。

製法：雪耳洗淨泡發，撕成小片，木瓜削皮去籽切塊，其他材料浸洗乾淨，加水6碗共入燉盅，隔水燉1至2小時即可。

功效：潤肺止咳，特別適合咽乾口渴時服用。

被訪者簡介



李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。