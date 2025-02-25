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精緻軟餐蛋糕   長者甜品、生日賀壽新選擇　天后小店心機製作，送上祝福
照顧者

精緻軟餐蛋糕   長者甜品、生日賀壽新選擇　天后小店心機製作，送上祝福

照顧者手記
黎凱欣
照顧者手記
PHOTO:相片由作者提供

　　雖說軟餐漸見普及，然而軟餐甜品像被遺忘了。那些牙力有限的老友記，到了慶生大日子，往往連壽包或生日蛋糕也吞不下，無奈望梅止渴。天后小店「t2P」甜品師譚嘉誼，希望讓長者重拾甜美的滋味，四出鑽研並製作外型跟正餐無異的芝士豆腐軟餐蛋糕，戰戰兢兢地遞到嫲嫲跟前。吞嚥緩慢的她吃得下嗎？軟餐在香港又能否突破新高度，生日蛋糕也炮製得到？

 

　　毋須啃咬或咀嚼，只見嫲嫲的舌頭輕輕一壓，質地比坊間更稔滑的蛋糕慕絲隨即佈滿味蕾，鍾情芝士的嫲嫲一臉滿足：「好味又容易吞食，你以後要畀心機做，讓多些老人家也吃得到啊！」

 

外觀如正餐蛋糕   毋須咀嚼

 

　　在嫲嫲愛心加持下，這種坊間少見、對長者友善，不用咬也吃得下的軟餐蛋糕近年正式面世，成為天后小店「t2P 第二人生」(下稱t2P)的口碑甜品。單看外表，與一般精品蛋糕無異，眼前的5吋百香果柑桔慕絲蛋糕，綴以迷迭香和果乾裝飾，優雅精緻。一旁的迷你豆腐芝士慕絲蛋糕，圓鼓鼓像雪糕球，造型恍如日式甜品。

 

精緻軟餐蛋糕   長者甜品、生日賀壽新選擇　天后小店心機製作，送上祝福

百香果柑桔慕絲蛋糕(右)及迷你豆腐芝士慕絲蛋糕(左)，外觀如正餐蛋糕，符合軟餐標準，適合吞嚥障礙人士食用。

 

　　一刀切開，軟餐蛋糕的「秘密」揭盅。先看它的構造，有別於一般蛋糕，軟餐蛋糕沒有餅底、海棉蛋糕、水果等固體食材，改由經過特製的慕絲（Mousse）構成，軟硬度適中，符合「照護食」四級標準，亦即軟餐標準，口感柔軟且容易吞嚥。

 

精緻軟餐蛋糕   長者甜品、生日賀壽新選擇　天后小店心機製作，送上祝福

把百香果柑桔慕絲蛋糕切開，即使放在室溫一段時間，也不會溶化成偏流質啫喱狀，軟硬適中。

 

　　「對於有吞嚥障礙的長者來說，吃不下固體食物如海棉蛋糕。即使用作裝飾的粉末，例如朱古力粉，也有機會刺激咽喉。」嘉誼解釋一般蛋糕的「陷阱」，因此在製作軟餐蛋糕時，選擇食材特別考工夫。

 

　　為了刺激長者日漸退化的味蕾，嘉誼喜用味道豐富的材料，例如百香果與柑桔酸甜濃郁，坊間少見類近款式。甜品類芝士加上豆腐花，則突出味覺層次。

 

打漿隔渣  棄用軟餐酵素

 

　　下一步就要把食材打成漿狀，「隔渣」這個步驟是重中之重，也是軟餐蛋糕的核心成本：心思與時間。因為即使細微的渣滓或果核，也會令吞嚥困難的長者嗆喉，嘉誼往往細心地隔渣多次，讓食材幼滑如絲，沒有微粒。製作慕絲時亦講求技巧，軟硬度要精準，確保質感有別於一般的蛋糕慕絲，較軟身及容易入口。

 

　　種種細微工序，令製作軟餐蛋糕的時間、工夫與人手，比正餐蛋糕高，更講求製作者的熱誠。

 

　　考慮到長者的飲食習慣，軟餐蛋糕棄用凝固粉和軟餐酵素。糖份亦比一般蛋糕少，甚至可以改用稀有糖製作，照顧到糖尿病患的需要。

 

精緻軟餐蛋糕   長者甜品、生日賀壽新選擇　天后小店心機製作，送上祝福

製作軟餐蛋糕的模具。

 

迷你軟餐蛋糕   68元嘗鮮價

 

　　務求食物新鮮，t2P的軟餐蛋糕需要預訂，主要分為5吋及7吋，當中以百香果柑桔最受歡迎，朱古力雲石慕絲蛋糕亦有固定粉絲。不少院舍是熟客，以作生日蛋糕之用。嘉誼難忘有院舍告知，院友先是讚嘆7吋軟餐蛋糕賣相精美，繼而吃得津津有味，一股拼勁吃清光，頻嚷「唔夠喉」，想再吃多些，令她感到欣慰。

 

　　有意輕嘗軟餐蛋糕，也可試訂迷你豆腐芝士慕絲蛋糕作為起步，售價68元。筆者曾試食百香果柑桔及迷你豆腐芝士慕絲軟餐蛋糕，「睇得兼食得」，吃得出食材的鮮味和層次，豆腐花口感濃郁軟綿綿。

 

精緻軟餐蛋糕   長者甜品、生日賀壽新選擇　天后小店心機製作，送上祝福

迷你豆腐芝士慕絲蛋糕，口感軟綿綿。

 

精緻軟餐蛋糕   長者甜品、生日賀壽新選擇　天后小店心機製作，送上祝福

（由左至右）迷你豆腐芝士慕絲蛋糕與百香果柑桔慕絲蛋糕，均需預訂。5吋軟餐蛋糕售價398元，7吋軟餐蛋糕售價458元。（圖：Hugo）

 

　　之所以冒出軟餐蛋糕的念頭，除了關顧長者，與t2P是「 吞嚥障礙友善餐廳網絡」的成員不無關係。

 

社企推出  吞嚥障礙友善餐廳網絡 

 

　　「 吞嚥障礙友善餐廳網絡」由社企「言語治療有限公司」(下稱「言語」)籌劃。言語創辦人鄧浩樺Ken，是言語治療師，而吞嚥障礙的社區人士，正是他的服務對象之一。

 

　　「不少有吞嚥障礙的老友記及家屬表示，因為缺乏合適的食物，很久沒有出外吃飯。聽罷很希望有機會讓他們同枱共食，讓一家人享受溫馨時光。」於是，Ken與一批餐廳合作，成立「吞嚥障礙友善餐廳網絡」，為吞嚥困難者提供合適餐膳(需預訂)，t2P與位於北角的小店「古月」，是中堅合作伙伴。

 

　　Ken本身熱愛甜品，慶幸軟餐蛋糕曾為臨終長者與家人，帶來祝福。曾有百旬婆婆在酒樓慶祝生日，礙於吞嚥困難，無法享用一般生日蛋糕。幸有軟餐蛋糕賀壽，一圓心願，也成為婆婆告別人間後，家人難忘的回憶。

 

精緻軟餐蛋糕   長者甜品、生日賀壽新選擇　天后小店心機製作，送上祝福

（由左至右）t2P甜品師譚嘉誼，與言語治療有限公司創辦人鄧浩樺合作無間。

 

　　「人生一定要有甜品，令自己感到開心。」的確，即使進食能力稍遜，仍有追求甜蜜味道的權利和希冀。尤其是照顧路上，就算有多艱苦，偶爾苦中一點甜，成就了繼續撐下去的勇氣。

 

t2P 第二人生 

地址：天后興發街100號

電話：3702 0728

營業時間：星期二至日，11:30–21:30

（軟餐蛋糕需預訂）

 

Tags:#甜品#軟餐蛋糕#長者甜品#生日蛋糕#吞嚥障礙#軟餐標準#吞嚥困難#照顧者
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