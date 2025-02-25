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食水安全 │ 專家揭示隔夜水危險：5種水的健康危機
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食水安全 │ 專家揭示隔夜水危險：5種水的健康危機

健康解「迷」
健康解「迷」

　　飲錯水都可能會影響健康？台灣毒物專家譚敦慈日前拆解5大類水可能暗藏的健康危機，部分水中可能含有重金屬、塑膠微粒甚至寄生蟲，處理或揀選不當恐對健康造成危害，呼籲大眾飲用前應多加注意。

 

　　譚敦慈近日在健康節目《醫點不誇張》中指出，飲水時揀選水源其實極為關鍵，日常生活中常見的5種水包括山泉水、曝曬過的瓶裝水、隔夜水等，其實都可能暗藏健康危機：

 

飲食健康｜1.山泉水

 

危機：恐含諾羅病毒、寄生蟲

 

　　譚敦慈表示，不少人都喜愛取用山泉水，認為其天然純淨，但事實上以日本為例，過去亦有許多以山泉水煮飯，導致集體感染諾羅病毒、食物中毒事件；另外亦曾人以山泉水洗手，剝水果時因泉水中含有蟲卵，導致腹中出現寄生蟲等案例，強調未經處理的山泉水，可能含有病原體或寄生蟲，飲用或接觸後可能對健康造成嚴重威脅。

 

飲食健康｜2.早上的水喉水

 

危機：水管長期靜置，恐釋出有害物質

 

　　晚上睡覺時，水管內的水流動較緩慢，管路可能會釋出一些重金屬，例如鉛或銅。因此建議民大眾早上取水後，先用於刷牙、洗臉或沖馬桶，避免直接飲用；反而因為白日用水量大，水流速度快，水管中的有毒物質不易釋出到水中，因此可於睡前放一桶水喉水煮沸，作飲用用途。

 

飲食健康｜3.樽裝水

 

危機：恐含塑膠微粒、重金屬銻

 

　　美國非營利組織的研究發現，自來水中含有約4000多粒塑膠微粒，而瓶裝水中的塑膠微粒更高達每年20到30萬粒，台北衛生局更曾於瓶裝水中檢測出重金屬銻，長期攝入可能對身體造成傷害。譚敦慈強調，無論是否曝曬過，瓶裝水都不建議長期飲用，尤其是經曝曬後的瓶裝水，可能會因高溫加速塑膠分解，釋出更多有害物質。

 

飲食健康｜4.隔夜水

 

危機：細菌滋生風險高

 

　　放了很多天或隔夜的水應避免飲用。無論是瓶裝水還是自己盛裝的水，建議一天內喝完，並徹底清洗容器，確保瀝乾以降低細菌滋生的風險。

 

飲食健康｜5.嘴巴接觸過的水

 

危機：細菌滋生風險高

 

　　譚敦慈表示，有些人可能會將喝剩的水留到隔天繼續飲用，嘴巴接觸過的水容器後，可能將口腔中的細菌帶入水中，事實上水質可能已受細菌污染，長期飲用可能對健康造成影響。

 

飲食健康｜家中煲水3大「防毒」重點

 

　　想要確保水質健康無毒，譚敦慈亦提出以下3大重點，強調自來水中含有氯，可能會形成三鹵甲烷，假如使用保溫電熱水壺，在煲中不停重覆加熱，可能會令這種氣體不停累積，因此煮水時，一經煮沸便需要抽油煙機及水壺，以減少水中三鹵甲烷：

 

資料來源：醫點不誇張

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#養生#食用安全#食物中毒#寄生蟲#重金屬
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