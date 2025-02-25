阿燦廖偉雄自曝中風與痛風，分享自救法兩月病情顯著改善！

TVB前笑匠、現年67歲的廖偉雄（阿燦）自90年代息影幕前之後，便轉而發展農作事業，並移居馬來西亞生活。不過，他近日在YouTube頻道上卻自爆近年健康出現問題，左腳中風，右腳又痛風，一度令他困擾不已，慶幸通過不同自救法，病況已大有好轉。

廖偉雄中風丨進食期間突感不適 其後揭痛風中風雙重夾擊

廖偉雄於YouTube頻道回憶中風經過，他指在2024年11月尾因臉上左邊下顎位置突然感僵硬及麻痹，令他驚覺自己有中風先兆，於是馬上服用了一粒隨身攜帶的藥，令他當下感覺好些，不過之後幾天身子其實仍感到不適。之後有一天，他去了吃燒鵝和糯米飯時，不適感又再湧現:

食到一半開始唔舒服。個人好攰唔想講嘢。而突然急大便，頭頂又唔舒服，一摸突然發現成粒嘢脹咗出嚟！口唇裡面又腫脹咗！成頭好似人哋練九陰真經咁，一嚿一嚿腫脹咁。

他指自己於是即刻趕返家中並馬上如廁「屙爛屎」，之後整個人輕鬆了不少，腫脹情況亦有所減輕。

直到12月的某天，廖偉雄突然感到左腳乏力，且失去控制能力，才意識到情況十分嚴重，他於是再故技重施食藥:

係完全無知覺，大鑊啦，唉呀，死啦，中風呀！朋友喺旁邊，佢話『使唔使去醫療室睇吓？』我話『唔使，我有藥。』一啪落去，啲氣血都通啦，成隻腳都行返晒。

如是者，在過了兩天後發生同樣情況，廖偉雄又再食藥，但過了一段時間，他發現左腳肌肉明顯地「縮水」。

廖偉雄於片中指自己其實於2023年才剛進行體檢，當時報告並沒問題，因此感慨「中風係冇預警，佢話嚟就嚟㗎啦！」除此之外，他又指儘管曾去看西醫，但卻抗拒「通波仔」：

去看西醫一定叫「通波仔」，但不是錢的問題...我當時在想究竟是甚麼問題？為什麼食藥後沒事？為何每次都是這樣？早上起床後，整條腿血液不通？

廖偉雄指後來睡覺時，才突然想起原來他2024年11月尾曾撞傷了臀部:

屁股是裡面痛，不是外面痛，加上睡覺時壓着左邊神經...原來不是心臟供血出問題，是屁股…

除了中風之外，廖偉雄指自己另一隻腳則受痛風困擾「右腳痛風，一痛就兩個禮拜。」

(影片截圖)

廖偉雄中風丨分享自救法

廖偉雄透露由發現問題到現在已經2個多月，曾嘗試了不同方式治療，當中有一個方法覺得頗為有用:

針炙係有用，而家好返6成左右，仲未完成康復。呢個故事教訓我哋，呢個病情唔係簡單，話中風一定係個心，塞個嘢（心腦向管阻塞），有好多原因令你血液流通唔到。

他又指，逃過一劫的另一原因，是因為有隨身帶藥。至於是甚麼藥，他未有於片中透露，只是呼籲觀眾：「最好你哋自己問返醫生」。

(影片截圖)

廖偉雄中風丨息影幕前轉務農

現年67歲的廖偉雄在1976年入讀TVB第6期藝員訓練班，畢業後成為藝人，在1979年於劇集《網中人》飾演來自中國內地的新移民程燦而成名，更為他帶來「阿燦」的綽號，也令「阿燦」一度成為內地到香港生活的新移民的代名詞。在80年代，他參與《歡樂今宵》演出，以模仿著名藝人及名人為人津津樂道。 到90年代，廖偉雄與胡大為及黃一山等主持大《笑星救地球》大受，其中趣劇「乜太與李」在當紅爆。

轉載自晴報