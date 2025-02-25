乳癌 │ 51歲蔡少芬自爆曾險患乳癌，胸有硬塊檢查拮孿4支針，醫生建議做1件事可防癌

好彩無事！1991年港姐季軍、憑著《天地豪情》成為最年輕TVB視后的蔡少芬，日前在YouTube頻道中自爆曾險患乳癌，透露當時胸部硬塊「拮歪4支針都搞唔掂」，自覺才和老公張晉結婚數月卻百病纏身，痛哭稱「很對不起他」。蔡少芬之後聽取醫生建議，堅持母乳餵哺3個孩子，減低乳腺增生致癌風險。

現年51歲的蔡少芬，曾是2000年代初TVB四大花旦之一，自2008年與內地演員張晉結婚，先後誕下兩女一子，開始主力在內地發展，一家五口曾定居上海。近年，蔡少芬舉家回流返港居住，日前她就接受好友謝寧和蘭茜的YouTube頻道「Happy Women's Club」訪問，透露自己當年新婚不久險患乳癌的經歷。

百病纏身見老公痛哭「好對唔住佢」

蔡少芬表示，當年她與張晉結婚數月，還未生小朋友，見醫生時竟發現自己險患乳癌：

因為我有乳腺增生，我有一個位係有硬塊，個醫生話你忍一針啦，忍一忍，抽一抽。好啦，我睇住佢插，拮到歪晒都隊唔到落去，佢覺得係陰影嗰個位。跟住佢講，硬㗎喎，我心諗唔係呀嘛。之後（支針）攣咗…… 攣咗4支都搞唔掂。

之後，蔡少芬轉求診另一名醫生，「佢一拮就抽到，佢話係水分唔係咁好，不過唔緊要嘅，驗完我再話你聽。」

蔡少芬坦言，在未轉醫生前，見到老公張晉時忍不住痛哭：

「我話我對唔住呀，啱啱同你結婚都未夠一年，我就「強直性（脊椎病） 」又有，而家仲有埋乳癌，我唔知點面對你…… 我覺得好對唔住佢，喊到我死。」

生3胎堅持餵母乳保命：唔會再有呢個病

所幸，胸部硬塊的檢測報告結果是良性；維持每3個月檢查一次，沒事就好。但醫生也向蔡少芬建議，若生孩子最好母乳餵哺，可以預防乳癌：

「我勸你餵人奶。因為餵人奶，你乳腺增生風險會愈嚟愈收窄。你冇咗呢樣嘢就好難有癌症。」

之後，蔡少芬為了小朋友和自己的健康，便選擇母乳餵哺，「絕對唔係因為為咗自己啦，都有為咗自己嘅，但唔係『淨係』。」到餵哺完第二個孩子，再看醫生，醫生說如果生第3個就好，「包你一定冇乳癌」。但當時蔡少芬不覺得會有第3個孩子，沒想到6年後真的又有：

我而家已經餵完，我就好安心，我應該唔會再有呢個病，成件事我都覺得好感恩。

轉載自晴報