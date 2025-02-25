久違了的家常菜，媽媽為我做了蔬食版「老少平安」

家常菜，之所以「家常」，全因它經常出現在家的餐桌上。每道家常菜，記錄著一個家庭的故事。來自北方的家庭的家常菜，跟南方家庭的，可能是南轅北轍。離家的日子，社區裏的港式茶餐廳，成為了家常菜的嗜點（對呢，是家鄉菜，還是家常菜呢？）從蒸水蛋、蔬菜粉絲煲、甜酸豆腐塊、紅燒草菇等等，回味無窮，正好慰藉了想家的我。

在芸芸的家常菜中，突然想起了「老少平安」。大概媽媽怕我不小心吃到魚刺，愛用鯪魚肉絞，混豆腐泥弄成餅，放蒸鍋裏蒸。然後，簡單地配上葱花，灌上滾燙熱辣的食油，再加上少許醬油來調味。魚香，配合豆腐的清香，和清爽的青葱，以及醬油的氣味，成功俘虜了小時候的我。吃得津津有味，白飯添了一碗又一碗。

走肉以後，沒了魚肉的配搭，媽媽不太會做這道菜，頓然有種失落空虛感。春節回家的日子，難得愉懶在家，跟媽媽撒嬌，嚷著要吃蔬食版的「老少平安」。不知道媽媽那來的想像力，將魚肉拿走，換上了春節必備的蓮藕，加上清甜的金針菇，蒸出來的美味，絕對不遜於肉食版。媽媽，果真是隱藏在民間的煮食大師！

老少平安（2人份）

時間：25分鐘

材料：

板豆腐 1塊／蓮藕 半節／大葱（韭葱） 半條／金菇（金針菇）1／3包

調味：

豉油（醬油）1湯匙／ 鹽 半茶匙／ 糖 1茶匙／白胡椒粉 半茶匙／食油 2湯匙

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／大沙律（拉）碗／湯匙／茶匙／木舀／蒸鍋／平底易潔鍋（不沾鍋）／碟

步驟：

1. 清洗大葱（韭葱），切去頭尾，再切碎（如圖）。

2. 切走金菇（金針菇）的根部，再切碎（如圖）。

3. 刨走蓮藕的皮，切去頭尾，洗淨後，切碎（切成米，如圖）。

4. 用廚房紙將豆腐多餘的水份吸走，然後切成小塊，再放入大沙律（拉）碗中。

5. 把一半的步驟1，和步驟2、3與4，放大沙律碗（如圖），加以攪碎後。

6. 加入鹽、糖、白胡椒粉，和1湯匙的食油，徹底攪拌均勾。

7. 將步驟6平鋪在碟上，然後放煮鍋裏，以中火蒸15分鐘。

8. 放剩下的步驟1於平底易潔鍋（不沾鍋）中，以中火炒1 分鐘，倒入2湯匙的食油，加以煮沸後關火。

9. 淋步驟8於步驟7之上，再倒入豉油（醬油），便可。

筆記：

1. 豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

2. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

3. 大蔥（韭蔥） 有天然抗生素之稱的「大蒜素」，亦有提升免疫力的維生素B2、C、菸鹼酸、鈣、磷、錳、硒、和β-胡蘿蔔素等。

4. 蓮藕的維生素B和C，不單有抗氧化的效果，亦有助增強免疫力。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。