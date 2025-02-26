骨癌 │ 14歲少女患骨癌，確診到離世僅11個月！生前分享治療歷程，堅強樂觀感動無數網民

英年早逝！內地一名14歲少女於去年3月確診患上骨癌，之後與父親以「抗癌博主」身份記錄治療歷程，惟近日其父於網上發報訃文，指愛女於上周一（17日）因病情突然惡化迅速，終不敵病魔離世，他甚至未能趕上見最後一面，成為人生最大遺憾。

綜合內媒及《極目新聞》報道，14歲抗癌少女趙卿雅於去年3月因燒傷反覆入院，未料醫生發現她腿部出現腫瘤，確診患上骨癌，情況嚴重恐需要截肢，自始她與父親經常出入醫院接受治療，並於網上分享治療歷程，堅強樂觀的形象感動無數網友。

據其父網上發表的訃文指，女兒離世當日前幾分鐘尚在與他在視訊中扮鬼臉，不料幾分鐘之後便永遠停止呼吸，連他的最後一面都未能見到，成為了他一生的遺憾。

癌症殺手｜確診到過世僅11個月 父悲泣：天都要塌了！

小雅父親續指，小雅生前為了不讓家人擔心，小小年紀便格外樂觀與堅強，在發現病情後的一個月她右膝開始腫脹開始住院。直到去年10月份，她的患處開始出現劇痛，後來更出現反覆高燒，連吃飯都出現困難，惟家人和醫生都無能為力，她仍咬緊牙關堅持下去，無奈她的病情惡化迅速，由確診到過世僅僅只有11個月。

小雅父親表示，女兒與家人關係十分親密，甚至在患病後仍常常向父親撒嬌，悲痛泣嘆：「摸著你漸漸冰涼的小臉蛋，我感覺天都要塌了！你才14歲，正是如花的年紀，你還沒有來得及體驗美好生活，便離我們而去…」

癌症殺手｜骨癌症狀

根據台灣癌症基金會資料，骨癌是由骨骼系統長出的惡性腫瘤，而骨骼系統包括骨頭、軟骨、骨髓及其中的血管和結締組織，並可分為「骨骼腫瘤」與「軟組織腫瘤」。

骨癌常見症狀

持續性疼痛

因為骨膜被腫瘤撐開而疼痛，是最常見症狀，尤其是夜間，症狀出現約3-4個月，甚至有超過6個月之久。多數青春期患者表示膝蓋疼痛而沒有明顯的外傷病史。

組織腫脹

良性腫塊通常可出現很久，但成長速度不快且比較小，皮膚外觀良好；惡性腫塊則可能會迅速長大，且會出現局部皮膚腫脹、潰爛。

運動功能障礙

可能與疼痛或腫瘤刺激到肌肉或神經系統或發生病理性骨折而造成運動功能的障礙。

神經系統障礙

因為腫瘤壓迫神經造成，必須觀察是否有神經急症，必要時需施行緊急手術，也可能出現排泄功能障礙。

病理性骨折

平時沒有明顯症狀的患者，突然不明原因或輕度外力而發生骨折，表示骨骼已被癌細胞嚴重破壞。

其他症狀

如疲倦、厭食、體重減輕等這些症狀可能與癌症的進展和轉移部位有關

資料來源：台灣癌症基金會

資料來源：極目新聞

轉載自晴報