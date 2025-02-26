藥物安全 │日本DONKI新款止痛藥成分與副作用解析！亂食5大暢銷神藥恐傷胃，甚至引發毒品反應

不要亂吃藥！台灣遊日達人、前台大醫生林氏璧在昨日（18日）於社交平台發文，稱在日本唐吉訶德DONKI（驚安の殿堂ドン・キホーテ）看到一新款止痛藥，在進行成分及副作用分析後，提醒大家「不要隨意服用」。

林氏璧在Facebook專頁及部落格發文，表示在DONKI看到一款放在「止痛神藥」EVE旁邊的「解熱鎮痛錠DK」；惟不清楚是否DONKI自有品牌，或「DK」字樣是否與大國藥妝有關係。

成分+副作用解説

林氏璧分析該款「解熱鎮痛錠DK」，發現當中成分和粉紅色包裝的「EVE A錠 EX」幾乎一樣。包括：

● 布洛芬（ibuprofen，イブプロフェン）200毫克

● Anhydrous Caffeine（無水咖啡因）60毫克

● Allylisopropylacetylurea（丙烯異丙乙酸尿）60毫克

另外，部分成分有機會引起副作用，千萬要小心，包括：

● 沒有添加氧化鎂。該成分聲稱可以加速吸收並保護胃壁；「EVE QUICK頭痛藥」則有添加。

● 無水咖啡因含量60毫克，比「EVE A錠」的80毫克低；無水咖啡因可以讓血管收縮，對某些偏頭痛有效。

● 和EVE一樣含有「丙烯異丙乙酸尿」成分。該成分是全世界幾乎已不再使用的一種鎮靜劑，有機會導致血小板減少性紫斑症、過敏。

5種EVE系列止痛藥分析：

EVE白盒

● 成分：布洛芬（ibuprofen）

● 每兩顆含布洛芬150毫克

*布洛芬（ibuprofen），非類固醇抗發炎藥物（NSAID），解熱鎮痛效果比撲熱息痛有效，在絕大多數國家都可作為非處方藥銷售。

*口服布洛芬建議劑量：每4~6小時200-400毫克，一天不要超過1.2g。

EVE A系列：EVE A錠 白盒

● 成分：布洛芬（ibuprofen）、無水咖啡因（Anhydrous Caffeine）、丙烯異丙乙酸尿（Ally lisopropylacetylurea）

● 每兩顆含布洛芬150毫克

*含丙烯異丙乙酸尿成分的用藥，在日本都是第一類或是第二類藥品。

*鹽野義SEDES （ セデス），獅王BUFFERIN，均含有丙烯異丙乙酸尿。

EVE A系列：EVE A錠 EX 粉盒

● 成分：布洛芬（ibuprofen）、無水咖啡因（Anhydrous Caffeine）、丙烯異丙乙酸尿（Allylisopropylacetylurea）

● 針對生理痛；每兩顆含布洛芬200毫克。

*含丙烯異丙乙酸尿成分的用藥，在日本都是第一類或是第二類藥品。

*鹽野義SEDES （セデス），獅王BUFFERIN，均含有丙烯異丙乙酸尿。

EVE A系列：EVE QUICK頭痛藥 藍盒

● 成分：布洛芬（ibuprofen）、無水咖啡因（Anhydrous Caffeine）、丙烯異丙乙酸尿（Allylisopropylacetylurea）、氧化鎂（常見制酸劑，可中和胃酸）

● 針對頭痛。每兩顆含布洛芬150毫克。添加氧化鎂可保護胃粘膜，讓布洛芬可較迅速溶解吸收達成速效。

*含丙烯異丙乙酸尿成分的用藥，在日本都是第一類或是第二類藥品。

*鹽野義SEDES（セデス），獅王BUFFERIN，均含有丙烯異丙乙酸尿。

EVE A系列：EVE QUICK頭痛藥 DX 金盒

● 成分：布洛芬（ibuprofen）、無水咖啡因（Anhydrous Caffeine）、丙烯異丙乙酸尿（Allylisopropylacetylurea）、氧化鎂（常見制酸劑，可中和胃酸）

● 針對頭痛。每兩顆含布洛芬200毫克。同樣有氧化鎂。

*含丙烯異丙乙酸尿成分的用藥，在日本都是第一類或是第二類藥品。

*鹽野義SEDES（セデス），獅王BUFFERIN，均含有丙烯異丙乙酸尿。

資料來源：台灣遊日達人、前台大醫生林氏壁

售價較EVE便宜、不可隨意服用

參考價錢方面，在北海道札幌市狸小路商店街的DONKI分店，解熱鎮痛錠DK與EVE系列止痛藥的未稅價如下：

解熱鎮痛錠DK

● 60顆：¥999日圓（約$51港幣）

● 120顆：¥1489日圓（約$76港幣）

EVE A錠 白盒

● 60顆：¥798日圓（約$41港幣）

● 90顆：¥1100日圓（約$56港幣）

EVE A錠 EX 粉盒

● 40顆：¥980日圓（約$50港幣）

EVE QUICK頭痛藥 藍盒

● 60顆：¥1620日圓（約$83港幣）

EVE QUICK頭痛藥 DX 金盒

● 60顆：¥2180日圓（約$112港幣）

THREE SHOT PREMIUM（新上市）

● 60顆：¥2260日圓（約$116港幣）

*此藥針對難耐頭痛、經痛、肩膀酸痛。每三顆含布洛芬195毫克、撲熱息痛195毫克。不含鎮靜成分，有添加氧化鎂，可保護胃粘膜，讓布洛芬可較迅速溶解吸收達成速效。

資料來源：台灣遊日達人、前台大醫生林氏壁

以成分相近的「EVE A錠 EX」粉盒來比較，解熱鎮痛錠DK大概是EVE價錢的三分之二。

林氏璧提醒大家，不要迷信日本成藥，更不要把它買來當手信送人：

藥物都有需要注意的副作用和適應症，請不要自己隨意買成藥服用，最好是有一定理解後再考慮使用，特別是身體有一些慢性疾病的朋友。這個藥物不一定適合你！

轉載自晴報