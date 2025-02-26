癌症復發 │ 66歲知名女主持癌症復發，4期黑色素癌擴散至多個器官，肝臟腫瘤近10粒，虛弱狀況令人擔憂

台灣前名主持兼時事評論家、現年66歲的陳文茜自去年證癌症復發，病情似乎並不樂觀，不但證患黑色素癌4期，肝腫瘤近日更增至近10顆。她近日於社交平台更新狀況時，更分享了自己氣弱絲絲及憔悴不堪的病床照，令外界非常擔心。

台灣資深傳媒人陳文茜昨日（17日）於Facebook分享自己的虛弱病床照，相中她黑絲之中滲出不少白髮，面容非常虛弱及憔悴，並留言指自己正在承受著治療的副作用：

即將出院，第三輪免疫療法的副作用開始出現。服用抗組織胺，滿口苦味……娃兒般的笑臉，沒了。

除此之外，她亦曬出不少舊照，回顧自己病情，如指自己於新年年初三，被證有輕度心肌炎；以及之前因第二輪免疫療法的副作用，手腳出「汗皰疹」，在家時需戴手套腳套照、手掌甩皮照、臉腫照等等。

陳文茜於2019年曾患上肺腺癌。(FB圖片)

原以為病情已有好轉，豈料陳文茜去年身體檢查時，卻被醫生告之癌症復發。(FB圖片)

陳文茜因第二輪免疫療法的副作用，手腳出「汗皰疹」，在家時需戴手套及腳套。(FB圖片)

陳文茜因第二輪免疫療法的副作用，手腳出「汗皰疹」，在家時需戴手套及腳套。(FB圖片)

陳文茜治療其中一副作用是手掌狂甩皮。(FB圖片)

陳文茜指臉腫亦是治療副作用之一。(FB圖片)

66歲的陳文茜新年期間被診斷出心肌炎。(FB圖片)

陳文茜分享自己的虛弱病床照。(FB圖片)

2019年曾患肺腺癌

現年66歲的陳文茜2019年曾患上肺腺癌，原以為病情已有好轉，豈料去年身體檢查時，卻被醫生告之癌症復發，需裝上人工血管。而在去年12月初，她再於Facebook透露，癌症復發且擴散至多個器官，而且確診黑色素癌第4期，今年1月開始長達一年的免疫治療。雖然她積極抗癌續命，但化療副作用導致她手腳皮膚裂開和長汗皰疹。

轉載自晴報