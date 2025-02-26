壓力爆煲｜4個症狀顯示你已瀕臨崩潰，7招舒壓秘技與3大營養素助你重拾活力

現今社會步伐急速，講求成效及效率，不少港人都因長時間承受龐大的生活及工作壓力，加上工時長或作息時間不足，令身體及精神健康備受影響，有機會演變成情緒健康問題。持續而無法應付的壓力，令人喘不過氣，究竟怎樣解決？

早前聯合國發表了最新的《世界幸福報告 (World Happiness Report)》，在143個國家及地區中，香港排名86位，連跌3年；遠低於新加坡、日本等地。此外，CTgoodjobs於2024年第4季以網上問卷形式進行的《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》發現，香港上班族的平均工作壓力指數高達6.86分。而根據立法會文件，學生自殺個案由2021年的25宗增至2023年的32宗，2024年9月開學至12月便至少有6宗懷疑學生自殺。以上數據趨勢確實令人擔憂，試了解自己及身邊人有沒有以下跡象，及早解決壓力的成因！

4大壓力症狀

當身體發出以下症狀，表示您可能已經瀕臨壓力「爆煲」。

1. 夜間磨牙

生活中壓力太大或缺乏維他命B5，都會導致顳顎關節夾緊和牙齒緊咬或打磨。建議多吃牛肉、雞蛋、豆類、堅果等食品。

2. 嘴角裂開

缺乏維他命B6或壓力大、過度疲勞、作息不正常都會造成免疫力下降，身體有機會處於慢性發炎狀態。建議多吃紅蘿蔔、雞肉、魚類、香蕉、等食品。

3. 長出粉刺或暗瘡

壓力有機會引致皮膚失調問題，油脂分泌過多會增加毛囊堵塞的風險，進而導致粉刺及暗瘡的形成。建議多吃蔬菜、水果，忌吃煎炸、油膩等食品。

4. 厭世做事缺動力

如果發覺自己甚麼都不想做，做事提不起勁，或精神難以集中，十分散渙，或容易疲倦、憂鬱及失眠，都是壓力爆煲前的徵兆。建議多吃維他命B12食品，例如雞蛋、乳製品、肉類、魚類或營養補充品。

7招舒壓秘技，幫助排解壞情緒！

1. 深呼吸

2. 聽音樂

3. 做運動

4. 充足睡眠

5. 與信任的人傾訴

6. 接受不完美

7. 建立新興趣

補充3種營養素，紓緩壓力及對抗焦慮

1. 維他命B雜

維他命B雜（Vitamin B Complex），包括8種結構和功能上相似的營養素B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12。缺乏維他命B會令人疲倦、善忘、煩躁不安、思考力減慢、睡眠質素下降、容易受口舌發炎及痱滋困擾、皮膚乾燥、頭髮及指甲健康大受影響。維他命B6、B9(葉酸)和B12，具安定神經的作用，有助減壓和提升睡眠質素，改善失眠困擾。維他命B12同時亦能維持神經系統健康，有助減低人體的氨基酸，預防頭痛、紓緩緊張、壓力及情緒低落等問題。

2. 瑪卡

瑪卡（學名Lepidium meyenii），擁有「秘魯人參」之美譽，早於數千年前已被印加人使用，其根部富含維他命、礦物質及氨基酸及多種對人體重要的生理活性成分，如瑪卡醯胺及瑪卡稀等，能有助增強精力，提升肌肉耐力，消除疲勞，緩減壓力，紓緩焦慮，增強免疫系統，減輕更年期不適。瑪卡經研究檢定為天然、無副作用，國際奧委會亦准許瑪卡成為運動員的體力補充品。

3. 人參

人參（學名Panax ginseng），又被譽為「藥王」，早於明代李時珍《本草綱目》已有記載，現代醫學研究指出，人參蘊含豐富人參皂、氨基酸、維他命、礦物質及黃酮物質等營養成分，能補充元氣，增強體力，促進氣血循環，抵抗衰老，增強免疫力及保護心肌等。臨床研究發現，服用人參的一組夜間護士在能力與心情上評分更高，心理與身體表現也更為優秀。與瑪卡互相配合，有效加倍發揮效果。

適量的壓力可成為我們的推動力，有助我們實現工作與生活中的目標，但長期的慢性壓力會影響身心健康。惟有找到適合自己的舒壓方法以及補充缺少的營養素才能令身心放鬆，有動力及活力面對新的挑戰！