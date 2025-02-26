春天養生｜曬太陽早瞓助養陽氣，擺脫負面情緒！推介春日開心茶，解鬱養血安神

「陳醫師，近日心情有點差。」Daisy說。

「可能和天陰有關。」我說。

「或許吧！有陽光，人的確會開心起來。」Daisy說。

「春天一到，萬物復蘇，生機處處。春主升，肝主疏泄升發。這時陽氣剛升發，就好似小孩子，生命力強，但仍弱小，需要我們悉心呵護。然後小孩才會愈來愈強壯，成為青少年，如夏天般精神奕奕，好像有用不完的精力。肝的升發陽氣，春天也是，所以我們會特別在春天養肝。」我說。

「我知道情緒不好會傷肝，那怎麼辦？」Daisy苦惱地說。

「剛才提到曬太陽會令人開心，你知道為甚麼嗎？有太陽則有生機！所以我們不開心，最重要是陽氣不足。試想想，如果有一個問題，若有能力和方法解決，你還會發怒嗎？還會發脾氣嗎？很多時心情欠佳都是力不從心。

內經說春夏養陽，我們要好好養陽氣。那如何養？

首先要早點睡。子時一陽生，子時是晚上十一時至翌日一時。此時是陰陽交接的重要時刻，只有陰陽交接好了，陽才能順利的進入生發狀態。如果真的晚睡了，也要盡量有足夠睡眠，讓身體能充好電，有足夠陽氣。

所以做善事，是陽機發動，陽氣就充滿，生機就充滿。

都巿人生活壓力大，不少人也有失眠的問題。有研究所認為，一個人每天最少要有半小時 me time，否則休息不足也會造成壓力。身心放鬆有助陽氣在體內運行。如果生活壓力大，肌肉都繃緊的，陽氣如何運行暢順？如何再壯大？」我說。

「就算半小時me time好像也不足夠。」Daisy說。

「因為我們習慣性了緊張。可以這樣，在辦公室，間中抽數分鐘來深呼吸，如果真的沒時間，一分鐘也可以，一天多次，這樣我們慢慢就會學懂放鬆。」我說。

「有時都不想發脾氣，知道傷肝，但真的發了出來，如何做？」Daisy問。

「我們不開心，這的確是一股負能量。如果我們吞下了，這股負能量留在我們體內破壞力很強。如果想哭，則哭出來，這是身體把負能量排出的方法之一。如果真的不方便哭，我們找個安靜位置，深呼吸，希望能把這股負能量通過噫氣或放屁的方式排出，減少負能量對身體的傷害。

平時可泡杯開心茶，成分為玫瑰、杞子和紅棗。疏通陽氣，我們有玫瑰。玫瑰是少有性溫的花，具有行氣解鬱，活血止痛的功效。補氣血可以吃杞子。枸杞子能夠交通心腎，滋補肝腎，填精益髓，加強腦力的作用。養肝特別要養肝血，我們可以吃紅棗。紅棗能補中益氣、養血安神。材料和製作簡單方便，十分適合在辦公室內飲用。」我說。

「謝謝你。」Daisy笑道。

「春天最好多去大自然，感受一下氣如何在身體流動。春天，草木萌芽，讓我們一起開開心心，好好養陽。」我說。

春日開心茶

材料（1杯份量）︰

玫瑰4朵、杞子1錢、紅棗2粒

製作方法︰

1. 紅棗擘開兩半。

2. 所有材料加熱開水泡茶。

3. 反覆沖泡至無味。