減肥 │ 203磅醫生靠2招居家減肥法成功減55磅 不捱餓改善血脂膽固醇

肥胖、高膽固醇等問題容易導致血管阻塞，繼而引發中風、心臟病等問題，日本就有醫生分享2招簡單的「居家減肥法」，毋須捱餓便能減重，同時有效降血脂、改善膽固醇問題。

據日媒《介護ポストセブン》報道，當地減重醫生工藤孝文分享自身經歷，他的身高為178厘米，體重卻一度高達92公斤（約203磅）；由於在醫院工作，未必能定時及營養均衡地攝取三餐，甚至連預留時間進行適量運動亦有困難。不過他就透過以下2招在家中亦能自行完成的減肥方法，成功在10個月內減掉25公斤（約55磅），更改善了膽固醇水平。

降血脂｜2大「居家減肥法」有效改善膽固醇

工藤孝文分享以下2個方法，持續練習能有效改善膽固醇水平，且在家就能完成。

1. 7秒坐

工藤孝文表示，「7秒坐」是一個簡單的坐姿運動，不僅能鍛鍊大腿與臀部肌肉、消耗熱量，還能幫助增加高密度脂蛋白膽固醇（HDL，又稱好膽固醇），以及預防動脈硬化。

「7秒坐」步驟：

● 首先將雙腳分開至略寬於肩，重心放在腳跟、不要駝背，腳趾微微向外。

● 雙手手掌朝下，將手臂伸到身前，抬至與肩膀同高。這個動作也能同時鍛鍊腹部和背部肌肉。

● 用7秒時間緩緩坐下，坐在椅子前面約3分之1處，同時留意重心要放在腳跟，避免上半身過於向前傾。若覺得困難，可先從3至4秒開始訓練，待肌力增加後再將時間延長到7秒。

● 臀部碰到椅子後即可起身，重複步驟10次為一組，建議每2天練一次即可。

注意事項：為了防止跌倒受傷，請勿使用有輪子或平衡性差的椅子。

好處：

● 鍛煉大腿和臀部肌肉，有效率地消耗熱量

● 增加高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）預防動脈硬化

資料來源：減重醫生 工藤孝文

2. 早晚揉耳朵

工藤孝文建議市民可在生活中進行「微運動」，例如在坐車或刷牙時踮起腳尖，重複腳跟落下的動作，只要長期堅持就有助改善體質。他又表示，早晚揉耳朵3分鐘能夠刺激以下3個耳內穴道，有助降低壞膽固醇。

● 肝點：可改善全身血液流動、促進代謝。

● 神門：荷爾蒙皮質醇與壞膽固醇的增加息息相關，按壓穴位能有效抑制前者分泌。

● 賁門：有效提高消化、吸收效果、抑制食慾有助瘦身。

「揉耳朵」步驟：

● 用右手揉右耳，左手揉左耳。

● 用手將耳朵「對折」。

● 按壓穴位時，採用「按3秒、休息1秒」的手法，每側按壓3至5分鐘，至血液循環通暢，雙耳發紅的程度為止。

注意事項：按壓時避免過度用力，以防造成疼痛。

降血脂｜降膽固醇4大建議

除了進行上述的「微運動」之外，工藤孝文亦指出，健康的飲食習慣對降低膽固醇水平有一定幫助，並提出以下4個建議：

● 有研究表明，吃雞蛋、魷魚、章魚等高膽固醇食物實際上並不會影響血液中的膽固醇水平。

● 豬肉、牛肉和人造牛油等含有大量動物脂肪（飽和脂肪酸）或反式脂肪酸的食物會在肝臟中合成低密度脂蛋白，導致膽固醇水平升高，應盡量避免攝取。

● 過量飲酒也會增加肝臟的負擔，同時影響膽固醇水平。

● 不過慢慢喝酒、適量戒酒則有助於改善血液流動，緩解壓力，也有助於增加高密度脂蛋白。

資料來源：《介護ポストセブン》

轉載自晴報