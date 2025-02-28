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抗癌 │ 50歲抗癌吳文忻突曝心肺積水入院，網民解讀為乳癌轉移常見情況
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抗癌 │ 50歲抗癌吳文忻突曝心肺積水入院，網民解讀為乳癌轉移常見情況

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年50歲的吳文忻去年證乳癌第三期復發，而且癌細胞已擴散至淋巴腺，但與丈夫育有一對寶貝女的她一直積極抗癌，早前亦曾飛到泰國接受細胞治療。不過，她在本月26日於IG交代病況時，貼出駭人的血包相，更表示心臟及肺部積水抽了1 Litre水，令人相當擔心她情況是否再有惡化。

 

　　吳文忻Natalie（現名吳忻熹）數日前於IG突然上載了一張醫院病房內的照片，而枱面上則有數粒藥丸盛放於透明器皿上，她當時只寫道「抗癌日記」、「阿nat去打仗」，未有交代入院原因。惟直至昨日(26日)，她又再上載一張非常滿的「血包」相，更揭盅她入院原因是自己心臟及肺部嚴重積水。但她樂觀面對表示：

 

　　大家今晚跑馬有冇心水？冇問我攞！我大把！有1 Litre﹗1 Litre心水，心積水。點解個心可以積咁多水？抽咗1 Litre心水。肺又積水，原來個心會積水。

 

　　帖文一出，即引來不少網民慰問，紛紛留言打氣並鼓勵她「加油」、「繼續努力」，有人則留言︰「應該是有乳癌常見的轉移到心包膜同肺的情況」。

 

吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院 樂觀面對貼「血包」相觸目驚心

吳文忻Natalie（現名吳忻熹）數日前於IG突然上載了一張醫院病房內的照片，但當時未交代入院原因。(IG圖)

 

吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院 樂觀面對貼「血包」相觸目驚心

直至昨日(26日)，吳文忻又再上載一張非常滿的「血包」相，才揭盅她入院原因是自己心臟及肺部嚴重積水。(IG圖片)

 

吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院 樂觀面對貼「血包」相觸目驚心

吳文忻去年證實乳癌第三期復發，而且癌細胞已擴散至淋巴腺。(IG圖片)

 

吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院 樂觀面對貼「血包」相觸目驚心

吳文忻1998年參加香港小姐並得到季軍。(IG圖片)

 

吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院 樂觀面對貼「血包」相觸目驚心

吳文忻2011結婚後，便退出幕前，並與丈夫育有2女。(IG圖片)

 

轉載自晴報

 

Tags:#乳癌#癌症#吳文忻#香港小姐#健康#名人#娛樂
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