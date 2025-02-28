藥物禁忌 │ 15歲女生流感服感冒藥全身發黃，醫生警告：4類藥混服恐休克致死

感冒切勿亂吃藥！近日流感高峰期，有不少市民都「中招」，有醫生示警大家，感冒期間有4類藥不可混服，否則不但對肝、腎、胃部造成傷害，嚴重更可休克致死。

據内地媒體曾報道個案：一名15歲女生因感冒發燒，自行購買感冒藥在校服用後，竟全身發黃，求醫證實是由藥物引起的肝衰竭，需進行肝臟移植。

廣東省中醫院治未病中心主治醫師、醫學碩士張嘉文醫生，在社交平台引述個案指出，流感期間一定不要亂吃藥，用藥需警惕；尤其是以下4類藥物和食物切忌混吃，否則恐釀成悲劇。

對乙醯胺基酚 + 複方感冒顆粒

● 兩者混吃可能導致對乙醯胺基酚（乙醯胺酚 acetaminophen／撲熱息痛）劑量叠加，從而增加肝腎負擔。

布洛芬 + 咖啡因

● 布洛芬（ibuprofen）和含有咖啡因的食物不能同時吃，例如咖啡、可樂；否則小心胃穿窿。

● 咖啡因和可樂中的可卡因都會增加布洛芬對胃黏膜的刺激，誘發胃出血。

頭孢／阿士匹靈 + 酒精

● 服用頭孢菌素（cephalosporins）和阿士匹靈（Aspirin）後，絕對不可沾染酒類；兩者會產生一種雙硫侖樣反應（Disulfiram），例如嘔吐甚至衰竭。

● 輕則導致中毒，重則休克死亡。

抗生素 + 牛奶／果汁

● 使用抗生素前後2小時，不要服用牛奶和果汁，否則不但降低藥效，還會產生有毒物質。

● 牛奶是一種高蛋白食物，且含有較多無機鹽類，非常容易和抗生素中的一些成分相結合，發生化學反應，會影響藥物吸收及藥物的活性和排解能力。

資料來源：廣東省中醫院治未病中心主治醫師、醫學碩士張嘉文醫生

轉載自晴報