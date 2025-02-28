中風 │ 75歲劉松仁精神奕奕現身影迷聚會：屢傳中風、口齒不清，附自測中風徵兆一招

現年75歲的劉松仁近年曾傳出因中風有口齒不清問題，而且需靠拐杖行路，他近日現身深圳與影迷聚會，親身用行動打破了有關傳聞。

劉松仁於上周六（22日）於深圳與60名影迷見面，不少粉絲事後將與偶像的合照上載社交平台，並大讚劉松仁當日狀態極佳，不但「風趣幽默」而且「完全沒有老年人的感覺」。從網上多幅照片可見，劉松仁雖然已屆75歲，但臉容依然俊俏，而且頭髮仍然非常濃密，走路時亦不用柺杖。

而劉松仁翌日亦於微博分享當日聚會感受:「經過幾個月的籌備和創作....經過5小時的相互交流，為甚麼在疲憊不堪的情況底下，仍然要跟你們共聚晚餐呢？只不過是想讓我們大家能度過一個盡興的晚上！真是很開心，像朋友共聚，暢所欲言。人生夫復何求！ ！ ！ ？ ？

近年轉趨低調的劉松仁於2月22日罕有親自現身與影迷相聚。(微博圖片)

劉松仁屢傳身體狀況亮紅燈

70年代已經入行的劉松仁，自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》後，便大減幕前工作量，不過因為信仰，於2019年曾執導及創作舞台劇《利瑪竇》，期間他被拍到需要以拐杖行路，更傳出有手震、口齒不清的情況。劉松仁去年4月曾就中風傳聞作出回應，暗指有關報導失實。

中風成因及徵狀｜一招自測中風徵兆

ViuTV外購節目《恐怖醫學》其中一集，曾請來日本聖瑪麗安娜醫科大學神經科教授長谷川泰弘，教大家一個簡單的方法，用手指公自測中風徵兆：

1.伸出右手，握成拳頭（節目《恐怖醫學》截圖）

2.豎起拇指（節目《恐怖醫學》截圖）

3.用左手手指捉著右手拇指（節目《恐怖醫學》截圖）

4.放開左手，然後閉上雙眼（節目《恐怖醫學》截圖）

5.維持這個狀態，上下左右隨意移動右手（節目《恐怖醫學》截圖）

6.繼續閉上雙眼，右手停下來，但停留位置要與剛才不同（節目《恐怖醫學》截圖）

7.繼續閉上雙眼，用左手手指捉著右手拇指（節目《恐怖醫學》截圖）

這個測試，左右分別進行一次。若其中一邊無法順利完成，未能成功捉著拇指，則有可能是中風。（節目《恐怖醫學》截圖）

若其中一邊無法順利完成，未能成功捉著拇指，則有可能是中風。（節目《恐怖醫學》截圖）

若出現連自己都無法察覺的輕度中風症狀， 患者就無法正確辨認手部的動作和位置。當閉上眼睛時，也可能不知道手指的位置。（節目《恐怖醫學》截圖）

轉載自晴報