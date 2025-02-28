抑鬱症 │ 最美童星金賽綸離世享年24歲，面臨經濟困難及患抑鬱症，疑因壓力走上絕路

「最美童星」韓國女星金賽綸2月16日被發現於家中離世，享年24歲。有報道指，她於2022年因酒駕逃逸遭公司解約、負債7億韓元，一家面臨經濟困境，疑因此走上絕路，與金賽綸於15年前合作過的元斌，現身於殯儀館悼念，神情悲痛。

綜合韓媒報道，金賽綸自幼父母離異，與母親和兩個妹妹相依為命，經濟困難且患有抑鬱症，於1歲時便擔任《Enfant》雜誌封面模特，9歲為養家正式出道當童星，9歲時與元斌合作拍攝的電影《殺手代父》走紅，曾獲「最美童星」的美譽。

金賽綸離世｜元斌激罕現身15年後靈堂重聚

元斌於《殺手代父》後選擇淡出演藝圈，並未再接演任何作品，婚後生活也較為低調。惟得悉噩耗後，元斌相隔15年罕見現身於殯儀館悼念，神情悲慟，演員孔明、金寶羅和樂團FTISLAND亦透過輓聯與金賽綸傳達最後訊息，金寶羅更於輓聯上寫道：「我們會再見的，到時候我會少嘮叨一些。」

金賽綸離世｜酒駕逃逸後形象受損 揹負巨額違約金陷困境

據了解，金賽綸於2022年5月18日酒駕撞到變電箱後肇事逃逸，事後拒絕警方酒測，堅持到醫院抽血檢驗，最終證實酒精濃度高達0.2%，加上形象受損遭經紀公司解約，被要求支付巨額違約金，揹負高達7億韓元（370萬港元）債務，一家人生活陷入困境。

金賽綸之後因負面新聞只可靠咖啡廳打工、兼職演員練習生指導來賺取生活費，2024年，金賽綸宣布演出舞台劇劇《水蘿蔔泡菜》裡小女兒後，再遭全網批評未反省夠，隔日金賽綸提出辭演，去年4月她曾於IG限動轉貼電影片段並留言：「他X的累，可不可以停止了」。

金賽綸離世｜多次打工惹爭議遭解僱 網民1原因極感惋惜

報道指，金賽綸友人金賽綸酒駕後改名「金雅任」，並以這個名字應聘兼職在咖啡廳打工，由於初時戴著眼鏡且換了名字無人發現，但後來被人發現後偷拍，相片於網上再引起爭議，便遭到解僱，而這種情況一再發生。

金賽綸生前一直沒放棄演員夢，又與朋友們討論過想一起開咖啡廳，避免兼職和拍攝日程的衝突問題。亦有網民感嘆金賽綸出道多年，幾乎沒有個人財產，惋惜其一生坎坷：「完全是被吸血的一生」。

元斌一個原因多年再未接戲 曾婉拒6大爆紅作品

今年43歲的元斌，自《殺手代父》後淡出熒幕多年，生活非常低調，只有偶爾代言拍攝畫報和廣告，不少觀眾都非常期待他復出拍攝，但事實上元斌淡出熒幕的這幾年其實亦有不少邀約，只是因為元斌「沒有好劇本不拍」，其妻子李奈映提過丈夫現在比較想接演非商業電影，因此放推掉了不少作品，其中6大爆紅作品原來亦遭婉拒：

元斌婉拒6大爆紅作品

1.興神同行

角色：陰間使者「江林」

婉拒原因：角色及服裝不適合自己。

2.太陽的後裔

角色：大尉「劉時鎮」

婉拒原因：角色需要剃平頭，不想要頭髮被剪太短；作品有根據觀眾反應改劇本，以掌握收視率的傳統，採取事前製作的方式拍攝，讓其感到很有壓力；需要長時間待狂國外拍攝。

3.屍殺列車

角色：爸爸「徐碩宇」

婉拒原因：角色不夠顯眼，沒有太大發揮空間。

4.軍艦島

角色：惡霸流氓「崔七星」情報軍官「朴武英」

婉拒原因：當時同時考慮另一個邀約，惟兩部作品最後亦無後績。

5.那年冬天風在吹

角色：賭博高手「吳樹」

婉拒原因：角色職業及編劇意見分歧。

6.愛上王世子

角色：王世子「李在河」

婉拒原因：正在考慮出演時曾表示想保持低調、不要對外透露消息，惟製作單位向媒體公布候選演員名單，導致合作破局。

轉載自晴報