居家安老｜出院規劃的關鍵！從醫院回到家中　助長者踏上居家安老復康之路

最近，筆者家中長輩入院動了大手術，在醫療團隊的悉心照料下，逐漸進入康復階段。然而，從醫院到回家的過渡期才剛剛開始，無論是照護需求、日常生活的協助，還是居家環境的改造，都對長輩從醫院回到家中踏上復康之路有著關鍵的作用。

這段經歷讓筆者深刻體會到出院規劃的重要性。作為經營長者生活及復康用品行業超過20年，筆者經常從店長和員工那裏聽到許多照顧者的故事。然而，當發生在自己家人身上時，才真正感受到那種壓力。同時亦深深明白，對於沒有任何安老知識背景的新手照顧者來說，面對家中長輩入院，他們所面對的壓力是何等的巨大。然而，新手照顧者在這過程中扮演著重要的角色，但他們往往缺乏相關經驗，可能感到無助，甚至擔心因照顧不當而影響長者的復康進程。在這樣的情況下，一個妥善的出院規劃顯得尤為重要。

家居改造 : 在熟悉的環境中重拾生活的獨立性

長者在出院後，往往面臨身體機能的轉變，出院規劃最重要的目的是希望讓順利過渡到居家生活，不但能減輕照顧者負擔，透過專業的評估、實用的照顧技巧和合適的輔助用品，更可為長者提供全面的支持，幫助他們在熟悉的環境中重拾生活的信心與尊嚴，有助復康過程。 對於新手照顧者而言，在長者出院前，首先需要掌握必要的照顧技巧。這包括對長者日常護理的基本了解，例如如何安全地協助長者起床、行走、進食和洗澡等。這些基本技能不僅能提高照顧的效率，還能確保長者的安全與舒適。

除了基本的照顧技巧，照顧者還需要了解如何進行居家環境的改造。由於手術後長者的行動能力可能受到影響，因此，打造一個無障礙的家居環境至關重要。而筆者家人亦在今次進行了家居改造，拆掉浴室玻璃改成浴簾，亦安裝扶手及沐浴椅，另外更添置了電動護理床以便日常照顧。 對於準備出院而計劃居家安老的長輩來說，這些改造不但可以大幅提升長者的居家安全性，減少意外風險，更有助他們在熟悉的環境中重拾生活的獨立性。

照顧者可透過職業治療師作家居評估，亦就長輩的生活習慣進行家居改造，當中最多人改造的項目包括 : 去除門檻減少長輩絆倒的風險，方便他們自由進出房間，或在門口安裝輕便的斜板，讓使用輪椅或助行器的長輩輕鬆進出，減少跌倒的風險 ; 在長者經常活動的區域，如樓梯、廁所和浴室增設扶手，如在馬桶旁安裝扶手可幫助長者安全地坐下和起身；在浴室牆壁上安裝垂直扶手，則能讓長者在洗澡時保持平衡，減少滑倒的危險。照顧者在選擇進行家居改造工程時亦要留意其專業性，最好選擇具備專業資格及對居家安老產品有認知的服務供應商，便可一站式由評估添置產品以至安裝「一條龍」進行，免卻了四出尋找不同服務產品的時間，更專注於籌備出院的其他事項。

筆者家人亦在今次進行了家居改造，如拆掉浴室玻璃改成浴簾，亦安裝扶手及沐浴椅。

照顧者在選擇進行家居改造工程時亦要留意其專業性，最好選擇具備專業資格及對居家安老產品有認知的服務供應商，便可一站式由評估添置產品以至安裝「一條龍」進行。

購置生活輔助用品 租賃計劃靈活應對不同階段護理需求

在長者出院的過程中，除了家居改造外，選購合適的生活輔助用品亦同樣重要。這些輔助用品不僅能提高長者的獨立性，還能減輕照顧者的負擔。如助行用品如輪椅或助行架、家居電動護理床、沐浴椅等輔助產品，都是長者在出後的居家生活中不可或缺的工具。

考慮到經濟因素，照顧者還可以選擇租賃這些器材，而不必一次性購買。這樣不僅可以減輕經濟壓力，還能靈活調整使用的器材，以適應長者的變化需求，並根據長者的恢復情況決定是否繼續使用，這樣的靈活性使照顧者能夠更好地應對長者的需求變化。

由香港社會服務聯會於2019年起主辦的賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務第二階段於2024年9月已正式展開，當中租賃服務主責為長者及照顧者，提供合適的樂齡科技器材，支援社區照顧。租賃形式為長者及照顧者提供一個彈性較大的選擇，樂齡科技器材及設備的專業評估、器材選配建議、組裝、操作指導及個案跟進工作。租賃器材的種類涵蓋行動輔助器具（如電動輔助助行器、特別功能輪椅）、日常生活輔助器具（如醫療護理床、淋浴椅）以及無障礙環境建築和通用設計（如組合式斜台）。每件器材均有指定租金，按月計算，符合特定資格的長者可享有租金資助。

「a家」服務不僅在於租賃，還包括專業的上門評估和跟進服務。職業治療師和社工會評估長者的家居環境及身體狀況，為其選擇最合適的樂齡科技器材，並提供安裝及操作指導。( 賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務詳情 : https://ageathome.hk/zh )

除了家居改造外，選購合適的生活輔助用品亦同樣重要。這些輔助用品不僅能提高長者的獨立性，減輕照顧者的負擔。如家居電動護理床、護理高背椅等



賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務第二階段於2024年9月已正式展開，當中租賃服務主責為長者及照顧者，提供合適的樂齡科技器材，支援社區照顧。(圖片來源 : 賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務網站)

出院後復康計劃 提升健康狀況及自理能力

長者出院後，通常需要面對漫長的復康過程。照顧者需要根據長者的身體情況，制定全面的出院後康復計劃。不僅包括基本的覆診事宜和服藥指引，還需根據長者的狀況安排不同的復康治療，如職業治療、言語治療或物理治療等。在制定復康計劃時，應充分考慮長者的需求和意願。與長者進行深入的溝通，了解他們的想法和感受，這不僅能增強長者的參與感，也能提高治療的效果。

在香港賽馬會慈善信託基金的捐助下，香港大學秀圃老年研究中心聯同三間非牟利社福機構（基督教靈實協會 、香港聖公會麥理浩夫人中心、香港耆康老人福利會），推行「賽馬會e家易離院支援計劃」。全方位協助離院長者及其家庭照顧者，為其提供專業的社區復康支援，以達至最佳的照顧安排。透過過渡性支援，促進患者復元，減少及避免不必要入住醫院。同時為身體經歷突變，影響活動能力的長者提供支援，令長者提升健康狀況及自理能力，包括：物理及職業治療復康服務、運動治療小組、痛症舒緩小組、中風復康小組、專業藥劑師藥物管理支援服務、護理支援、外傭護理培訓及護老技巧訓練服務、生活技能訓練、家居輔助器具裝飾諮詢服務、心理社交及社區支援計劃策展。如有需要，可轉介醫生診治、營養治療、言語治療、中醫治療、暫託護理、互助小組、家居照顧及長期護理等服務。(賽馬會e家易離院支援計劃內容 : https://jcetc.hk/services/ )

「賽馬會e家易離院支援計劃」全方位協助離院長者及其家庭照顧者，為其提供專業的社區復康支援，以達至最佳的照顧安排。 ( 圖片來源 : 「賽馬會e家易離院支援計劃」)

總括而言，長者出院後的支援需要一個全面且整合性強的解決方案，以有效整合各類資源，減輕照顧者的壓力與無助感。透過專業的評估、實用的照顧技巧培訓，以及提供合適的輔助用品，照顧者能夠更有信心地應對照護過程中的各種挑戰，確保長者在康復期間獲得充分的支持與保障。

善用社會上的多元資源，不僅能提升長者的生活品質，也能讓照顧者感受到更多的支持與協助。通過建立一個完善的支持系統，包括醫療專業人員、社區資源及家人的共同參與，照顧者能夠更從容地應對照護過程中的困難與挑戰。長者的出院支援不僅是一項複雜的任務，更是一個需要社會各界協同合作的過程。為長者提供全面且細緻的支援，以便他們在熟悉的環境中安享晚年，維持獨立且有尊嚴的生活。