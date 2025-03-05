於2007年起，本會《家庭能量》服務單位開始設立「學生輔導服務」，為學校提供駐校社工服務。透過與學校教師團隊的携手合作，提供全面的學生及家庭支援服務。

學校社工在學校裏每日接觸到不同的學生輔導個案，當中需處理不同學生的問題和情景，現在讓我們聽聽駐校社工吳姑娘的個案分享與心聲：

並肩同行 由心出發

「人」字由兩筆形成，簡單不過，可是要成為一個身心健康的人卻是一件無比複雜的事，既要先天條件的配合更要後天照顧者的培育。而站在成長期中的孩子，最需要的就是父母的愛和師長們的扶持與解惑，那麼身為小學社工的我又會是一個怎樣的角色呢？我會以同行者居之，對他們所經歷以感同身受地聆聽與分享，一起同步前行。

我們很容易即時被孩子當刻的不合作行為（打人、發脾氣、不認錯......）所刺激，往往很容易只針對他們的外顯行為來作教導和處理，漸漸便發現這使我們與孩子的關係愈生距離，最終孩子甚至以不回應作無聲抗議，致使我們在培育孩子的路上寸步難行。其實所有的外顯行為都不會平白出現，它們都必有其因，問題是我們能否讀懂孩子的心，獲取他們的信任為我們敞開心扉。只有孩子接受我們介入其中，方能有機會助他們從惡性循環的行為問題中脫困。這當然絕非容易，但首要是我們要相信「能」。

在工作的個案中「先要取得信任才能同行」的例子比比皆是，作為社工既是主動也是被動的。主動觀察需要服務的對象，努力取信於他們，敏於他們的感受，同時也得耐心地等待獲得他們接納的時機。要得到與受助者的同行機會，說到底社工除了專業的知識外，更重要的是一切要由心出發。

我所接觸的其中一個個案中，服務對象是一個小四男孩，在課室裏不時因為動手打同學引來同輩間的不滿，課堂上經常無法專注，並對老師的勸告充耳不聞，發脾氣時甚至不由分說地丟東西等等。首次接觸這男孩的時候，就正值是他在課室內情緒爆發，被老師召喚支援下開始的。隨後好幾次我也在他情緒爆發時刻出現，就此他已認定只要他「犯錯」便會看見我，因此對我表現出抗拒又不悅的態度，每次見面總是默然不語，不願溝通。

有見及此，於是我刻意在小息時間或一些日常的機會，增加在他面前自然出現的次數，又作出一些似是不經意的接觸和溝通，一點點地打破了他以為「犯錯」我才出現的不良感覺。漸漸地關係開始有了變化，其後我開始邀請他與我一起午膳，同時與家長作出更多的聯繫，增進對男孩各方面的了解，終在鍥而不捨的努力下獲得了男孩的信任，視我為可信之人。回想他首次與我共進午餐時表現得戰戰兢兢與沉默不語，到了相隔一段時間後與我共進的第二次午餐時，他說過不停的表現已是截然不同。

學生向社工表示這公仔就像是他從前的自己

這男孩一直以來之所以表現得如此不合作，並作出了不少的惹人反感的行為，其實是與他本身被確診為自閉症、過度活躍與專注力不足的問題有所關連的。自小獨力照顧他的母親，雖然對他關心愛護，但對男孩近期日益嚴重的情緒和問題行為也感到無從入手而被困擾。就此我與男孩的母親作相關商討和檢視下，發現男童雖然已就其特殊的需要，一直有服用醫生所開的藥物，但從男孩與我分享的內容中，他點滴地吐露出對自身在控制衝動上有感力不從心，更委屈地道出一直有想做好的良好意願，只是難以控制內在突如其來的衝動，當衝動來到時又一再「犯錯」，之後被受責備......如此這般不停循環下感到憤怒又難過。

仔細分析下我在想是否在藥物方面有點狀況出現了？於是我決定與其母一起與他到醫院，向醫生詳述男孩的種種情況。在醫生調節藥物的處方後，男孩的情緒和問題行為開始漸見改善了，個案仍在跟進中，但問題已随著男孩被明白和接納而走出了路向，我亦得到了與他同行的機會，未來在各方面的合作下，我深信男孩情況會持續改善。

曾在青少年社區中心當義工的我，跟著中心的社工們去「幫」助別人。今天到我自己也當上社工，這個由封、白和巾字組合而成的「幫」字，於我有了多一個解讀。那就是每個冰「封」了的嘴巴，都不會是平「白」出現的，要它們重開，必先為對方遞上感同身受的紙「巾」，而同行者的每言每行，都必須由心而發，才能配得上一個幫字。