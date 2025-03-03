43歲唐寧自曝10歲起就有白頭髮，爆肌及滿頭白髮照引發熱議

童星出身、現年43歲的唐寧，近年移居紐西蘭，早前她公開的一輯「爆肌」及滿頭白髮照震撼全城，於是她便親自於社交平台解開「白髮之謎」。

回應「白髮之謎」

唐寧昨於小紅書以「唐寧的白髮之謎」為題上載短片，並留言道「謝謝大家的關心，今天讓我來揭秘這個［白髮之謎］。」並標註「#甜妹」、「 #女性成長」。約2分鐘的影片中，身穿短袖衫的唐寧依然是一頭白髮，一開口便直入主題回應「白髮之謎」，指自己的白髮其實是染髮及貪新鮮嘗試所致。

我估唔到，原來有啲人對我頭髮嘅顏色都幾好奇，好！我今日就解釋下喇！第一，我啲頭髮係去染先變成咁嘅色，唔係真係已經滿頭白髮。第二，我又覺得人生在世咩都試下，咪試下染淺色啲囉！

家族有白髮基因 10歲生白頭髮

唐寧之後進一步交待原來她之所以決心染髮，是因為一直被家族白髮基因困擾，自己「10歲生白頭髮」，她父親40歲更已「全頭白」：

我10歲生白頭髮，呢個係遺傳嘅，我爸爸40幾歲已經近乎全頭白髮，佢以前都係一直染，染到咁上下佢就唔染由佢白啦！

唐寧表示早幾年前留意到自己的白頭髮開始愈來愈多，令她不勝其煩：

有些灰灰白白，甚麼顏色都有，總之唔係黑色啦！我每一次染髮，成日都好快就褪咗出嚟，見到啲白頭髮，我就覺得好煩！

唐寧於Instagram上分享多張參加女子雙人組別健身賽事相片，外表一改往日甜美形象。（IG圖片）

唐寧於Instagram親自拍片解開其滿頭白髮之謎。(影片截圖)

唐寧於Instagram親自拍片解開其滿頭白髮之謎。(影片截圖)

唐寧於Instagram親自拍片解開其滿頭白髮之謎。(影片截圖)

唐寧2022年已移居到紐西蘭，並主力於YouTube頻道做KOL。(FB圖片)

決心頭髮染淺

因此唐寧決定聽取朋友、髮型師的提議把頭髮染淺，她又指不覺得是大決定，始終頭髮會再生出來：

變咗你生白頭髮嘅時候，慢慢可以對得上色，咁我覺得呢個都可以試吓喎！咩都可以試吓！頭髮又唔係唔生嘅，又唔係唔可以再染其他色嘅，試下都無妨！

對於外界對其評價，唐寧稱，

有啲人可能會覺得『嘩！幾型喎！冇諗過喎！』、有啲人就會話『好老啫！咩事呀點解要咁呀！』、有啲就『佢真係好老喎！』

不過，她笑言不在乎，認為只要自己喜歡就可以：

其實你最需要交代嘅就係你自己，你自己覺得OK嘅，又唔係真係影響到人嘅，我染髮唔會影響到你，係咪先？咁就OK囉！其實真係唔需要有太多嘅顧慮，做人做到呢個年紀，隨心一啲開心一啲！

曾2017年離婚育2子 移居紐西蘭後子女疑未同行

據了解，童年開始便入娛樂圈的唐寧可能自小便置身五光十色的水銀燈下世界，因此非常響往大自然。自2017年與舞台劇子鄧偉傑離婚後，曾有一段時間與2名子女居於村屋。直到2022年她更移居到紐西蘭，並主力於YouTube頻道做KOL。不過，去年她開直播與網民聊天時，便曾透露子女目前不在身邊，似是暗示子女未有同行紐西蘭。

轉載自晴報