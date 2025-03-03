痛症│ 56歲馬德鐘自爆患強直性脊椎炎數十年，曾背脊僵硬痛到Call白車

現年56歲的視帝馬德鐘身形高大健碩，多年來堅持每天做運動，入行前更曾在警隊擔任G4特警。不過他近日就拍片自爆身患隱疾數十年，背脊僵硬曾痛到一度叫救護車。

馬德鐘近日在個人YouTube頻道上載新影片，以「我的長期疾病」為題，自爆患上「強直性脊椎炎」幾十年。他憶述自己從小到大一直都沒甚麼不妥，年少時亦經常打排球、游泳、玩田徑，直至十幾二十歲左右腰部開始經常感到疼痛及僵硬：

瞓覺嘅時候成個腰，如果我保持姿勢唔郁嘅時候，好短時間背脊就會硬晒郁唔到，要撳住佢轉身先起得返身，慢慢企返起身都痛，都要等佢10分鐘，咁先紓緩到可以郁得返。但係當你一長時間唔郁，佢又會硬咗。

馬德鐘近日自爆患有強直性脊椎炎。（影片截圖）

他表示，B27基因會增加罹患發炎性疾病的風險。（影片截圖）

而他在接受檢查後，亦證實體內有這種基因，並因此患上遺傳病。（影片截圖）

馬德鐘表示自己的骨骼有很多位置已融合在一起，導致他失去活動能力。（影片截圖）

馬德鐘入行前曾在警隊擔任G4特警，當時訓練便已經常病發。（影片截圖）

但因為沒有受傷而往往被誤會詐病。（影片截圖）

強直性脊椎炎｜檢查揭基因突變 患強直性脊椎炎

他透露，自己最初為此求醫時，連醫生都表示難以診斷，只當是運動勞損所致，又或是給他止痛藥；但到他2、30歲時情況越發嚴重，除了背痛之外，連呼吸時胸椎位置也會感到疼痛，「好似唞唔到氣咁」。後來有位醫生建議他去檢查「B27基因」，並指出這種基因會增加發炎性疾病的風險，懷疑他可能患有遺傳性的強直性脊椎炎，而檢查結果亦確實顯示他有B27基因。

之後馬德鐘接受照X光、電腦掃描（CT Scan）等檢查，發現其骨骼有很多位置已融合在一起，導致他失去活動能力，而正常情況下骨與骨之間應有虛位，讓人體可以郁動。為何會出現這種情況？他進一步解釋，B27基因令自身的抵抗能力發生錯誤，「本應佢係保護你，反而係佢覺得你嘅關節有啲外來物去侵襲你，佢就去咗保護呢個關節」，但他的關節實際上並未受侵襲，「變咗佢係攻擊緊我唔同嘅關節，每一次都喺唔同地方出現，腰呀、手呀、膊頭呀、或者係腳呀，佢攻擊你嘅關節，令你關節久而久之失去咗活動能力。」

強直性脊椎炎｜頻頻發病慘遭誤會

馬德鐘進入娛樂圈前曾擔任G4特警，他憶述自己當年訓練時經常病發，會無緣無故感到非常疼痛，背脊僵直無法動彈，卻因為沒有受傷而總被誤會詐病：「阿Sir又唔知你咩事，你又冇撞親，冇嘢，好多時候以為你扮嘢、扮病，後尾查到有呢個基因突變喺度就知道係咩事，點解跑跑下步突然哎呀，我又冇扭親，突然間好痛，痛到郁唔到，或者瞓咗喺度嘅時候起唔到身。」

他曾試過在家中睡覺，不料醒來後完全無法下床「成個背脊硬咗郁唔到」，最終要叫救護車前往醫院。

馬德鐘入行前曾經做過警察。（網上圖片）

馬德鐘入行前曾經做過警察。（網上圖片）

馬德鐘入行前曾經做過警察。（網上圖片）

馬德鐘自小熱愛運動，即使亦堅持每日做運動。（圖片取自IG）

馬德鐘自小熱愛運動，即使亦堅持每日做運動。（圖片取自IG）

馬德鐘自小熱愛運動，即使亦堅持每日做運動。（圖片取自IG）

提到為何選擇公開患病經歷，他就表示希望藉此呼籲大家有類似病徵時盡快留意、盡快發現及求醫，因為這個疾病在今時今日是有辦法制止。他指出，自己當日病發時未有方法根治，不過他就從飲食著手，由無肉不歡、愛飲酒改為食素，炎症發作次數亦隨之大大減少，相信對改善病情有幫助。

馬德鐘透露，醫生曾說過這個病大約50歲後就不會再惡化，但他就覺得未必如此，自己久不久也會復發，只是發病率確實降低不少。此外，如今要控制病情亦有更具體的方法，他謂：「醫生同我講可以打啲生物製劑保護返你嘅關節，點解要保護返，如果我哋唔去保護佢，佢繼續不停攻擊你嘅關節，譬如攻擊我呢個手嘅關節，攻擊得多可能會硬化咗，或者新增咗啲骨出嚟令你長期都唔會拗得返直。」

養生之道｜馬德鐘茹素後身心有改變

馬德鐘雖已年過半百，但身材依然十分健碩，皆因他不時做運動，包括健身、跑步和行山等，加上他在數年前開始茹素採取「整全植物膳食」來吸收足夠營養，更令病痛大大減少。

他曾在接受傳媒訪問時透露是受父母和身邊朋友離世影響，故有茹素念頭：「父母在50、60歲時間始有糖尿、高血壓等病痛，眼見他們在人生最後的數十年要吃許多長期性的藥物，去幫助自己的身體。我不想開始生病了、身體出問體響起警號，才改變自己的生活，而是希望在身體狀態好的時候開始維持。」

茹素後，馬德鐘指身體確實有極大轉變，他發現自己的身心健康都有明顯改善，減少皮膚敏感、呼吸道過敏，病痛也明顯變少，並覺得很有活力。他更在3個月內瘦了20磅，並去掉水腫，連樣子都回春，有「凍齡男神」之稱。

馬德鐘曾拍片分享自己任職警察期間處理屍體的經歷。（影片截圖）

馬德鐘曾拍片分享自己任職警察期間處理屍體的經歷。（影片截圖）

馬德鐘進入娛樂圈前曾做過警察。（網上圖片）

馬德鐘進入娛樂圈前曾做過警察。（網上圖片）

馬德鐘曾多次在影視作品中飾演紀律部隊人員。（網上圖片）

馬德鐘曾多次在影視作品中飾演紀律部隊人員。（圖片來源：馬德鐘IG）

馬德鐘曾多次在影視作品中飾演紀律部隊人員。（圖片來源：馬德鐘IG）

馬德鐘曾多次在影視作品中飾演紀律部隊人員。（圖片來源：馬德鐘IG）

馬德鐘曾在YouTube頻道上分享任職期間接觸及處理屍體的經歷，他憶述：「我喺巡邏嘅時候突然間收到電台call，話有一間屋出現異常嘅臭味，叫我上去調查下。」當時他一到達單位門口便已聞到惡臭，隨即向電台報告，叫來消防支援。消防員爆門後，馬德鐘入屋便看見一具腐屍，屍身已明顯腐爛，身上亦有屍斑及屍蟲。

他表示腐臭味對自己造成極大影響，「冇辦法食到嘢，嗰種味係一路留喺度唔散，味蕾嘅記憶一路都喺度，我諗係去到第二日夜晚先至好啲」，並解釋道：

有時睇戲會見到有啲人入去發現腐蝕嘅地方，佢哋會搽啲嘢喺個鼻度，嗰啲應該係薄荷膏，又或者入屋之前會點香，除咗係因為知道有人離開，我諗主要係攞嚟闢味。

之後他再分享另一次處理屍體的經歷，表示自己於某一年的年初二，與幾位同事在巡邏車內接獲通知，指有市民行山時發現屍體，於是前往現場處理。到達現場後，他們發現一具男性屍體吊在樹上，明顯已經離世，並出現眼睛突出、嘴巴微張及嘴唇發黑等現象，「第一時間要將佢解落嚟，唔可以就咁解咗個結，因為我哋要拎返條繩去化驗，只可以割斷佢（繩子）。」

馬德鐘當時負責抱住屍體，將死者慢慢放落地，他表示屍體「感覺係好重，因為佢冇任何力去畀你借力。」他們之後亦需要為屍體採集指紋，但屍體的手早已僵硬；他就指自己曾聽師兄提到，遇到這種情況要一定對屍體說「唔使擔心，我哋係嚟幫你」，再慢慢將屍體的手搓軟。完成工作後，馬德鐘被安排獨自留在山上看守屍體，等待下一更的同事前來接班。他表示當時等了很久都未有人出現，嗰陣已經天黑，我又冇電筒喺身，周圍得天、樹、屍體同埋我，我覺得嗰個時間好漫長，呢個係我當差入面幾難忘嘅經歷。

轉載自晴報