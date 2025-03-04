春季濕疹與主婦手：中醫解析原因及10大健康貼士，助你重獲柔嫩肌膚！康復病例分享

進入驚蟄，相對濕度高達100%！除了要打小人防小人，註冊中醫師程榕提醒，春三月是一眾皮膚病爆發的高峰期。其中，以濕疹、主婦手等尤為常見，復發時脫皮裂開、紅腫發癢、癢痛難耐，不單影響日常生活，甚則令人夜不安睡。今期程榕醫師將從兩大關鍵解析，為何春季皮膚紛紛開始「鬧脾氣」。

程醫師話：「過敏」只是一個概括的說法，從中醫角度來看，這其實是體內問題被自然環境引動的結果。

一、春風帶「邪氣」：風邪＋濕邪雙重夾擊

春氣升發，中醫將春天視為「風邪當令」的季節，風邪（類似溫差、氣流變化）會將毛孔從冬季的閉藏狀態逐漸打開，此時皮膚屏障最脆弱。風邪亦會牽動其他潛在危機，例如會夾帶花粉、塵蟎等過敏原，可將潛伏堆積在體內的「濕毒」發出來。某些人群或職業，需要頻繁接觸清潔劑，更讓脆弱的皮膚屏障雪上加霜。

二、肝氣鬱結＋脾虛濕困：內外失衡的惡性循環

中醫五行理論中，春季對應「肝木」，此時肝氣升發旺盛，若調節不當，會形成內外環境失調的體質危機，臨床上最常見的兩類皮膚過敏病人 ① 壓力引爆肝火；② 脾虛飲食失調。

壓力引爆肝火：春季人體陽氣升發，情緒容易波動。尤其過年的忙於打掃、料理，年節後工作繁忙，長期勞累加上情緒緊繃，導致肝氣鬱結化火。肝火與濕熱結合，超過身體機能自我調節的限度，就從皮膚爆發紅疹水泡（濕疹典型症狀）。

脾虛飲食失調：脾主運化水濕，春季濕氣重，若又嗜吃生冷、甜食、煎炸肥膩、飲酒等，會讓脾胃功能下降。加上春季肝氣旺盛，克制脾土，脾虛就無法代謝濕氣，導致濕毒困於皮膚，妨礙皮膚自然修復的能力，令到濕疹、主婦手難以收口癒合。

病例分享︰

● Y小姐受濕疹、主婦手困擾3年多，平時對天氣變化敏感，下雨天則病發，亦容易鼻敏感，曾內服外用類固醇，未能壓止病情，需經常配戴純棉手套，減輕接觸傷口的痛楚。

經診證Y小姐是屬於肝膽濕熱兼肺氣不足，程醫師鼓勵患者從內治療，Y小姐亦積極注意日常護理，3個月後基本痊愈。

中醫師的貼心提醒：

1. 濕疹與主婦手的差異：濕疹多是全身性過敏反應，主婦手則集中在手掌；濕疹怕熱（遇熱更癢），主婦手怕乾（缺水就裂）。

2. 正確清潔皮膚，避免感染風險。尤其濕疹範圍較大、出現潰爛滲液、皮損裂開等情況，可以用生理鹽水或清水傷口清洗表面，可以使用pH值接近皮膚的無皂基清潔劑減低刺激，洗澡時避免過度搓洗，溫度維持38℃左右。

3. 中藥泡手：用溫和的中藥配方，如金銀花、甘草、白鮮皮、馬齒莧等，既能清熱解毒，又能滋潤皮膚。

4. 清潔時先戴棉質內層手套吸汗，外層再套防水橡膠手套，避免手部直接接觸清潔劑。

5. 夜間黃金修護期：睡前厚敷一層凡士林，戴上純棉手套入睡，利用體溫加強滋潤吸收。

6. 飲食調理：多吃健脾祛濕的食物，如薏仁、山藥、紅豆，從內在改善體質。

7. 忌口清單：芒果、竹筍、酒類、海鮮、炸物等「發物」會助長皮膚炎症，應減少攝取。

8. 晨起拍膽經：沿大腿外側敲打膽經（從臀部環跳穴到膝蓋外側），促進肝膽經氣疏通，有助排毒消炎。

9. 把握「微出汗」時機：春季運動建議選擇八段錦、散步等和緩活動，讓身體微微發汗，幫助濕毒從毛孔排出，但切忌大汗淋漓反傷陽氣。

10. 勿胡亂相信偏方，例如白醋、淘米水等，均對過敏皮膚無甚益處，反而會增添負擔。

春季皮膚問題看似來勢洶洶，實質與內在身體環境有關，調養需要耐性，程醫師鼓勵大家重視身體發出的訊號——用對方法，幫助皮膚恢復如初，成為你最可靠的天然防護罩！

被訪者簡介

程榕中醫師

畢業於廣州中醫藥大學，香港浸會大學中醫內科研究及應用碩士，並修讀香港大學專業進修學院中醫學深造證書(臨床婦科學)及皮膚病中醫六經辨治證書，現任(香港)中國醫藥學會理監事會理事。程醫師專注內科方藥研究，擅長把脈分析體質，治療週期明確，利用祛邪固本兼顧，攻克各種虛實夾雜疾病例如久咳、慢性濕疹、更年期諸證、改善三高等。