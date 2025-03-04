隱世醫院免費照CT、MRI全港最快，輪候期短至3個月，助早日斷症

這個地方，有一段日子天天上電視，卻仍然神秘，又與社區醫療息息相關。與老友記們真正踏足之時，仍難免驚訝連連：「它是平房來的？」「不是高樓大廈？」「它真係醫院嗎？」直至看見醫管局的標誌，以及接觸到院內的電腦掃描（CT）和磁力共振掃描（MRI）儀器，花費不足40分鐘已完成所有檢查程序，老友記對這間隱世「新醫院」安心了：

「都係香港醫療人員做返所有嘢。好在這裏有得提早免費照CT，排三個月搞掂，唔使响急症醫院排三幾年，排到病咗都未必輪到。」

這不是騙局，而是醫管局為了疏導放射診斷如CT、MRI（磁力共振掃描）和超聲波等的輪候人龍，疫情後設立的免費新設施，模式如醫院日間中心。只是它位處偏僻，需要公立醫院醫生轉介，對公眾而言很陌生。

河套醫院位於落馬洲禁區，全名為「中央援港應急醫院」，由醫管局營運。遠處高樓大廈為一河之隔的深圳。

這是病人進出河套醫院的正門，有熟悉的醫管局標誌。

影像診斷需求大 斷症關鍵

眾所周知，不少疾病需要CT等影像診斷，才能斷症，然而在公立醫院排期，往往動輒數年。這既成為斷症樽頸位，也令病人憂心若未能及時診斷，會否令病情惡化至為時已晚。

上文提及的老友記是筆者家人，所經歷的CT奇幻旅程，由去年11月底說起。

當時家人在瑪嘉烈醫院內科專科覆診，需要為肺部進行電腦掃描（CT）。醫生先建議家人自費往私營機構進行CT檢查，看來家人不符合「公私營協作放射診斷造影」全額資助的資格。然而家人已75歲，退休沒收入，私營機構數千元檢查費負擔不輕。醫生似看穿長者心事，拋出新方案：

「如果留在公立醫院輪候照CT，至少要排幾年。現在有新方法，安排去河套醫院照CT，就可以快些，也是免費的，你會考慮嗎？」

「河套？即係要我返內地？」家人嚇了一跳。

「不用擔心，河套在香港，河套醫院是香港政府營運的。」家人心想CT並非入侵性治療，又要為荷包著想，憑著由年輕時燃燒至今的冒險精神，放手一試。

河套醫院如捷徑 排期三年縮至三個月

說起來，建於落馬洲河套區的河套醫院，是新冠疫情期間的產物，全名為「中央援港應急醫院」（下稱「河套醫院」），疫情期間不時於傳媒亮相，由醫管局新界東醫院聯網負責管理及運作。復常後轉型，推出「日間放射診斷服務先導計劃」，由公立醫院醫生甄選來自各個聯網，合適的非住院病人參加。一般而言，獲邀前往河套醫院做檢查的病人，多數較「精靈」，病情穩定，有一定活動和自理能力。

由參加計劃到前往河套醫院檢查，輪候期剛好三個月。家人找筆者去河套醫院陪診，我樂得大開眼界。

其實去河套醫院檢查，有一套規矩。首先，醫院位處落馬洲禁區，病人只能乘搭每小時一班、位於上水站的免費接駁旅遊巴前往，謝絕的士、公共交通與私家車入內，未必適合倚賴輪椅或行動不便、體力有限的病人。其次，因旅遊巴座位有限，醫院只容許病人帶同一位家屬陪伴。加上地點偏遠，病人需預留約半天時間，去完成檢查及往返市區。

不過，模式如日間中心的河套醫院，由星期一至六也開放，家人的檢查剛好被安排在周末，時間管理也較充裕。

以是次檢查為例，同一時段有六位病人，乘搭接駁旅遊巴。途中飽覽馬草壟、新田科技城一帶的地盤景色，約需20分鐘到達禁區內的河套醫院，車程跟上水往香園圍口岸、蓮塘關口相近。

禁區平房建築 檢查流程迅速

如前文所述，河套醫院是平房建築，定位本是臨時醫院。病人印象最深刻之一，是一河之隔的深圳高樓林立，特別容易刺激老友記話當年。

醫院裝修樸實，環境潔淨，沒有急症醫院的繁忙和擠迫，設有梳化休息區，然而小賣部或餐廳欠奉。院內設有3部CT機，以及一部MRI機，護士等職員甚有耐性。

河套醫院內的沙發休息區。

雖然河套醫院沒有小賣部，餐廳和咖啡廳，仍有飲用水提供。

筆者和家人較重視檢查的流程。也許因為少了急症醫院的突發、急症與複雜個案插隊，輪候時間較易掌握，檢查過程亦見順暢。由報到、更衣，以至檢查完成，及等待接駁巴士返回上水，只需40分鐘，刷新了筆者在公立醫院陪診最快記錄。

院內的貯物箱，以香港的地區如西環、銅鑼灣命名。

院內仍有醫管局獨有，公立醫院常見的標示色系和指示。

香港醫管局營運

至於器材，河套醫院的三部CT及一部MRI儀器，均由內地生產。其中最高階的CT儀器，配備320排偵測器，比一般公立醫院CT的64排偵測器更多，理論上影像更清楚。我問家人對於國產儀器的用後感，家人答得爽快：「能夠在香港使用，應該合乎國際標準和安全吧。」檢查所得的影像，均直接儲存於醫管局系統，而檢查報告將由醫管局的放射診斷科醫生撰寫，與平日運作無異。

由於家人對身體狀況顧慮已久，排期輪候CT由三幾年大大縮短至三個月，放下心頭大石，起碼有機會及早診斷和治療，自是讚好。

平心而論，河套醫院的確偏遠，環境對長者而言較陌生，如果從港島或九龍等市區出發，連同等車，來回四小時起跳，或覺舟車勞頓，交通不便。最好有照顧者陪診，抱著遊歷與見識的心態，會輕鬆一點。

河套醫院內貌，地板動線清晰。旁為醫院使用的國產高端儀器介紹。

河套醫院一角。窗外為來往上水火車站與醫院的免費接駁巴士，需出示檢查當日的約期紙才可上車。

人口老化 宜善用資源

作為照顧者，無論使用河套醫院、公私營協作放射診斷造影，還是留在公立醫院排期，最重要是有得選擇，以及使用同一檢查標準，保護病人私隱。最理想當然是於市區增設更多日間中心，以及增撥相關資源，應付人口老化以及對造影診症的迫切需求。

奈何本地免費放射診斷造影資源有限，究竟「開水喉」快一點，還是AI人工智能加速造影診斷效率，較快解決資源樽頸，還需拭目已待。現階段若可安排更多病人，善用現存而又未盡用的公立CT與MRI檢查機會，早日揪出潛在病灶，減少延誤至重症的風險，也有助減輕公共醫療體系以及護老者的壓力。