世界青光眼日｜熄燈玩手機與青光眼的關聯，5類高危人士需警惕，6種營養素助擊退視力小偷

臨睡前一刻，你會做甚麼？很多人忙碌一整天後，睡前都會躺在舒服的床上，關上燈後繼續滑手機，導致容易眼乾、眼澀、眼睛疲勞或形成近視等，除此之外，還會有一個「小偷」悄悄找上門來，這個「小偷」就是青光眼。

世界青光眼聯合會將每年的3月6日訂為「世界青光眼日」，希望強化大眾市民對「青光眼」的關注。近年，青光眼成為本港頭號致盲殺手，根據香港眼科學會數字，23%失去視力的病人是由於青光眼而致盲，因此青光眼有「視力小偷」之稱。

熄燈玩手機可致青光眼？

根據新聞資料顯示，本港眼科專科醫生羅智峰認為，在昏暗的環境下看手機，瞳孔會自然放大，長遠會對眼睛造成永久傷害，引發黃斑點病變、白內障等。如果眼內前房較窄或有家族病例人士，亦會增加患上急性青光眼的風險。

甚麼是青光眼？

青光眼是一種視神經出現萎縮，令房水排出眼睛的速度過慢，導致眼壓增高，壓迫視神經，令血液供應產生問題，視神經沒有血液供應，神經線會變薄，失去功用，視野會慢慢收窄，愈來愈暗，若長時間置之不理，最壞情況可導致失明。

5類人屬高危 更易被青光眼“盯”上

1. 年齡40歲以上

2. 高度近視者

3. 長期使用類固醇者

4. 家族中有青光眼病史者

5. 罹患糖尿病、經常偏頭痛或有血管痙攣症候群者

防青光眼 護眼要及時 | 日常吃6種營養素

除了避免長時間使用3C產品，讓眼睛得到適當休息以外，平常不妨多吃以下的護眼營養素，有助於保護眼睛、降低罹患青光眼的風險：

1.花青素





可促進眼睛視紫質的生長，並可以穩定眼部的微血管，增加循環；此外，花青素也是非常強的抗氧化劑，可以減少自由基的傷害，因此有助於預防青光眼、白內障和黃斑部的退化。食物來源有藍莓、黑莓、車厘子、茄子、紅石榴等。

2.葉黃素、玉米黃素





保護視網膜免於受到氧化的傷害，避免老年黃斑部退化病變，延緩或防止白內障的發生。食物來源有菠菜、芥菜、西蘭花、玉米、南瓜、奇異果、葡萄、橙等。

玉米黃素與葉黃素常被稱為「護眼拍檔」，兩者存在於視網膜的黃斑部，能夠吸收藍光並提供抗氧化保護，有效減少自由基對眼睛的損害，擁有「人體太陽眼鏡」的美譽。科研實證，在一項大型安慰劑對照及雙盲試驗中，參與者持續一年每天服用10毫克葉黃素及2毫克玉米黃質，證實有助顯著提升黃斑點區的色素光密度，改善視力敏銳度、靈敏度及眩光恢復速度。玉米黃素普遍存在於天然的橙黃色蔬果中，例如玉米、南瓜、黃甜椒等；綠葉蔬菜如菠菜、羽衣甘藍亦是常見的玉米黃素來源。

3.維他命C





具有抗氧化特性，防止視網膜受到紫外線傷害、防止水晶體老化，增加眼睛裏面的細小血管韌性、修護細胞，幫助增進眼球健康。食物來源有檸檬、橙、葡萄柚、燈籠椒、豆芽、士多啤梨等。

4.維他命E





抗氧化能力特別強，可有效消除眼球中的自由基，有助於維護眼部細胞健康、促進血液循環及延緩老化。食物來源有菠菜、番茄、奇異果、芒果、小麥胚芽、堅果類等。

5.奧米加-3 (Omega-3) 脂肪酸





對維持適當的視覺發育和視網膜功能扮演重要的角色，也能提供人體必需脂肪酸EPA及DHA，此等為構成人體健康的重要元素，自身不能製造，只能從天然食物中攝取，一旦攝取量不足，身體各方面都會有不良影響，例如眼睛健康。所以補充奧米加-3營養，有助促進視力健康，強化眼部機能、潤滑眼睛、紓緩眼乾不適，對保護黃斑及舒緩眼內壓力有幫助。富含 omega-3 脂肪酸的食物包含深海魚（鯖魚、秋刀魚、鮭魚等）及堅果種子類。

6.藍莓





藍莓雖細小，但保健價值卻非常高，其天然抗氧化效能極佳，ORAC (Oxygen Radical Absorption Capacity, 氧化自由基吸收能力) 數值遠高於其他水果，令藍莓獲得「強效抗氧化劑」的美譽，更得到美國國家老化研究院及美國農業部USDA的認可，甚至被時代雜誌《TIME》及聯合國糧農組織評選為最佳健康食物之一。藍莓除了有效維護眼睛健康，過濾紫外線及藍光，保護晶體、視網膜及黃斑點區，平衡淚水分泌，舒緩眼睛不適，增強夜視能力及眼睛敏銳度，更對延緩衰老、強效護心、抵抗頑症及增強免疫機能有顯著幫助。

正確用眼 | 保護靈魂之窗 撃退「視力小偷」

不可逆轉的致盲性眼疾：「青光眼」常常在不知不覺間偷走人們的視力。正所謂預防勝於治療，我們必須防患未然。最根本還是要好好愛護眼睛，使用3C產品時，光線要充足、保持適當的距離、每30分鐘將眼睛移開熒幕並看看遠方的環境作休息。另外，再定期進行眼科檢查，還有補充足夠營養素，避免默默被小偷偷走你的視力！