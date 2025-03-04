驚恐症 ｜ 梁思浩自爆曾患驚恐症，感謝3位圈中好友相伴，1年成功戰勝病魔！

患情緒病時有朋友陪伴好重要！近日，梁思浩現身網台節目《娛樂好好玩》，自爆曾患上疑似驚恐症，發病時難以自控；但好在有3位圈中人陪他共度時艱，更一度爆喊感激其中一位前輩每日致電關心，使他幸運地用1年時間就戰勝情緒病。

日前，久休復出的李珊珊接受多間傳媒訪問，分享對抗驚恐症的經歷。她早前亦接受吳家樂、鄧兆尊及謝遜的網台節目《娛樂好好玩》電話訪問；而適逢當日是吳家樂生日，梁思浩在衆人閒聊期間捧著蛋糕驚喜現身，為壽星送上祝福。

自爆壓力大患驚恐症情緒失控

講到李珊珊與驚恐症的搏鬥經歷，梁思浩透露自己都曾患上疑是驚恐症。他回憶，當時想賺多些錢，所以狂接主持工作。有一次在主持倒數派對時感到壓力很大，在倒數完他望台下全場人都很開心，唯獨5分鐘後他回到後台，發覺「最寂寞嗰個係自己」：

原來我攞咗呢舊錢，我得到嘅係寂寞。

但梁思浩當時不以為然，抹乾眼淚重新振作。不過，他的情緒困擾愈來愈嚴重，直至有次要主持滙豐銀行晚宴，突然病發不願出門：

我助手嚟到，撳鐘接我，我冇諗過驚恐症可以咁…… 一大輪粗口，心中嘅不滿係咁講，「我唔做㗎喇！我脫離呢個圈！」我助手好清醒地講咗個show幾多錢，你唔去要賠幾多幾多畀人，我話我唔理，全副身家畀晒佢都得！我唔做！係癲咗。

梁思浩無論如何都不願上車赴約工作，發狂「𦧲」地，「我話唔使打俾佢！賠錢！我大把錢！」最終他真的失場，事情鬧得非常不愉快，他深感抱歉。

飯局上病發 「50億」伉儷1舉動陪克服

驚恐症發作不但甩底晚宴工作，梁思浩當時還很怕人，聚會一般不可以多過三個人。但他也沒跟太多人說自己的病情，只有吳家樂及其太太（其士集團已故主席周亦卿女兒周蕙蕙）夫婦二人知情。梁思浩提到，有次與他們見面時，吳家樂突然電話響，之後一大班足球隊成員來和他慶祝生日，包括黃日華、苗僑偉等，令梁思浩當下非常懼怕。

這時，吳家樂和周蕙蕙告訴他「如果你跳唔出呢格，你永遠都會逃避」，之後做了一件令他非常感動的事：

佢話如果有咩事，你好驚，你喺枱底捉住我隻手。我一世都記得呢一下！我喺枱底捉住佢哋隻手，慢慢等自己開始唔驚，克服咗嗰個驚恐。佢哋知㗎，佢哋喺枱底捉住我。跟住家樂行開咗去招呼人，我就驚到兩隻手捉住佢老婆。

而這件事令梁思浩感受深刻，認為找自己信任的朋友傾訴十分重要；更感激吳家樂夫婦沒有放棄他，就算對方打電話關心時「永遠冇好說話聽」：

呢個朋友（吳家樂）永遠打嚟都冇好說話聽，永遠講好難聽嘅說話，但係你知道呢啲難聽嘅說話係好真心，你要搵一兩個好真心嘅朋友同你分享。

對此，吳家樂就表示自己作為朋友，見到對方有問題一定照直講；正接受電話訪問的李珊珊亦證實了這一點。

而另一位必須感謝的，就是圈中大前輩胡楓（修哥）。梁思浩提到修哥時爆喊：

修哥嗰時每一日朝頭早打畀我，9點鐘打電話嚟畀我，每日都打嚟俾我，問我「你今日點呀？好啲未呀？」

梁思浩指很慶幸能有這些信任的朋友陪伴，讓他幸運地只用了一年時間就戰勝情緒病。

轉載自晴報