醫生揭露3種隱形高鈉食物：味道不鹹卻傷腎，常見早餐竟在列！3大排鈉方法分享！

食起來沒有鹹味的食物原來亦可以是傷腎食物！有醫生盤點3種隱形高鈉食物，吃起來不鹹卻超傷腎，直言1款早餐常見。

3種隱形高鈉食物

台灣腎臟科醫生洪永祥在節目《如果雲知道》上表示除了太甜及太鹹食物會傷腎外，一些吃起來不鹹的食物亦可以是高鈉食物，默默傷害腎臟健康，更列舉了3大隱形高鈉食物，其中一種更是大眾早餐常見食物。

洪永祥指，沒味道的白麵包，其實每100公克鈉含量卻有443毫克，若吃2片厚多士再加花生醬、朱古力醬或包肉，鈉含量更會超過1,000毫克。而冷麵，因會添加梳打粉（過碳酸鈉）來增加煙韌度，令本身鈉含量便很高，再加上一包麻醬更是不得了，至於屬加工食品的夾心餅，每100公克鈉含量便近700毫克。

高鈉食物丨身體鈉過多3大反應

洪永祥表示當身體攝入過多鈉時，往往會有3大表現，包括口渴、腿部及眼皮水腫及疲倦想睡。

3大排鈉貼士

洪永祥解釋指多飲水可降低鈉滲透，而運動出汗能加速新陳代謝，促進鈉排出，但要注意先飲水、再做運動，效果會更好。另外，高鉀食物包括有豆水、黑豆水、深綠色蔬菜、香蕉、番茄和奇異果等，惟腎臟病患者，尤其腎絲球過濾率低於45或正在洗腎者，應避免高鉀飲食，以免引發高血鉀，造成肌肉無力或心律不整。

轉載自晴報