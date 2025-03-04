抑鬱症 ｜ 方大同離世，緋聞女友薛凱琪音樂節演出神情哀傷淚崩，網民擔心其抑鬱症復發

音樂才子方大同（Khalil）本月1日傳出於上月21日已於美國病逝消息，終年41歲。消息震驚各界，包括方大同生前唯一緋聞女友薛凱琪（Fiona）亦難以接受噩耗，近日被網民在機場捕獲，神色黯然，近況讓網民擔憂其抑鬱症復發。

音樂才子方大同（Khalil）病逝消息震驚各界，包括方大同生前圈中好友亦難以接受噩耗。方大同多年來唯一緋聞女友薛凱琪（Fiona），在上月22日出席海口音樂節演出時，演唱《半路》前一度情緒失控，台上淚崩和數度哽咽。她含淚在台上鼓勵歌迷不要放棄自己：

我想要跟大家說，就是只要我們還在，其實啊人生的路，永遠是一半，沒有盡頭。

如今方大同病逝的消息已公開，有網民估計當時薛凱琪已知好友離世，演唱歌曲時觸景傷情。薛凱琪更將社交平台的封面換上方大同的《艾美夢遊》繪本來悼念故友。近日網傳一段薛凱琪被熱情的男粉絲在北京機場捕獲的短片，拍攝日期為2月25日，可見其狀態令人擔心。

方大同離世｜男粉絲不知薛凱琪痛失摯友

片段中見到一頭粉紅色曲髮的薛凱琪戴上鴨舌帽、太陽眼鏡和口罩，當時她身穿淺灰色厚羽絨，全程雙手插袋未發一言，低頭正在等升降機，明顯情緒低落。該名熱情男粉絲追拍薛凱琪，並與偶像分享自己的事，薛凱琪聽罷也禮貌地望着他點頭，輕聲說了句「加油」便再度低頭。

方大同離世｜方大同當年一通電話成救命恩人

當時方大同死訊尚未公開，但有網民估計薛凱琪已得悉痛失摯友，故表現得失魂落魄。有網民擔心她的情緒，指「患過憂鬱症很容易復發」、「所以好擔心她」。

薛凱琪入行初期飽受情緒病困擾，曾經有一段時間會不受控制地流淚。在薛凱琪經歷人生低潮的時候，正正是方大同出現陪她走過，更親手將她從自殺邊緣救回來。薛凱琪曾公開談及當年經歷嚴重抑鬱時，腦海中不時都會有自殺的念頭出現，有一次想自殺前打電話給方大同說「我今晚要死了，你可不可以叫我不要死？」，方大同聽罷便冷靜地與她分析自殺的原因，並耐心開解她，成功令她在當晚放下自殺的念頭：

方大同是一個很理智的人，那個晚上幫了我一把。

薛凱琪是方大同入行至今唯一一位緋聞女友，二人多年來否認戀情，僅以好朋友相稱。薛凱琪曾表示，要從朋友跨越到情人會很尷尬，在接受王祖藍節目《有個閨密叫祖藍》上，她以「友達以上，戀人未滿」來形容兩人關係，形容方大同是「神送給我的禮物！」

方大同於2008年的叱咤頒獎禮上奪男歌手金獎時，負責頒獎的薛凱琪在台上哭着宣布的場面至今仍是不少歌迷心中的經典。

轉載自晴報