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春天處身霧氣中，食慾不振想起了香菜！今期清新素食譜：栗子芫荽餅
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春天處身霧氣中，食慾不振想起了香菜！今期清新素食譜：栗子芫荽餅

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　才洗好碗筷，抬頭一看，霎然發現窗外，霧氣重重，狠狠地把大樓包圍著。「相對濕度呈90度」。家裏的地板，踏起來，濕漉漉似的；洗乾淨的衣服，久久無法晾乾。大地回春，氣溫回暖，連帶霧水也帶了回來。這個時候，開心的，不只是園子裏的花草，還有愛拍攝霧景的朋友。

 

　　厚重的外套，早已經收藏起來。日光普照，氣溫回升，相當怡人。農曆年過後，本該宣示春天的回歸。要不是看見那團團濃霧，對面的大樓被淹沒在雲霧中，沒注意到潮濕的天氣，已經不知不覺的回歸了。這個時候，處身在水氣之中，渾然不舒服，食慾亦隨之而降低。

 

　　除濕機開個不停，媽媽的祛濕湯水亦努力送上。食慾不振的時候，想起了氣味如青草般，吃來青新爽口的——香菜。香菜，是行走於兩極間，奇趣的食材：喜歡的人，迷戀它那淡淡的草香味；討厭的人，連嗅到都會毛管戙。今天拿它來配栗子，做出一塊塊栗子香菜餅，會不會有點那個？！

 

栗子芫荽餅（2人份）

 

春天處身霧氣中，食慾不振想起了香菜！今期素食譜：栗子芫荽餅

 

時間：40分鐘

材料：

 

春天處身霧氣中，食慾不振想起了香菜！今期素食譜：栗子芫荽餅

 

芫荽（香菜） 2束/ 新鮮栗子（脫殼） 15粒/ 紅蘿蔔 半條/ 大蘑菇 （波特貝菇）1個/ 小紅色燈籠椒（甜椒）1 個 / 麵粉 1茶杯

 

調味：

鹽 1茶匙/ 糖 2茶匙/ 黑醋 1湯匙/ 芥末醬 1茶匙/ 茄醬 1湯匙/ 黑胡椒粉 半茶匙/ 橄欖油 2湯匙

 

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 電動攪拌器（食物調理器）/ 大沙律（拉）碗/ 湯匙/茶匙/ 煮鍋/ 平底易潔鍋（不沾鍋）/鍋（鑊）鏟/ 碟

 

步驟：

1.    清洗芫荽（香菜），切去根部，再切碎（如圖）。

 

春天處身霧氣中，食慾不振想起了香菜！今期素食譜：栗子芫荽餅

 

2.    刨走紅蘿蔔的皮，清洗後，切成粒粒（如圖）。

 

春天處身霧氣中，食慾不振想起了香菜！今期素食譜：栗子芫荽餅

 

3.    將大蘑菇 （波特貝菇）切碎（如圖）。

 

春天處身霧氣中，食慾不振想起了香菜！今期素食譜：栗子芫荽餅

 

4.    挖走小紅色燈籠椒（甜椒）的蒂和籽，洗乾淨，切碎。

5.    洗乾淨新鮮栗子（脫殼），放鍋裏，以中火，水煮15分鐘（如圖）。

 

春天處身霧氣中，食慾不振想起了香菜！今期素食譜：栗子芫荽餅

 

6.    放涼步驟5後，放電動攪拌器（食物調理器）中，攪碎成蓉（泥）。

7.    放步驟6於大沙律（拉）碗中，然後步驟1-4，和調味料，加以攪拌均勻（如圖）。

 

春天處身霧氣中，食慾不振想起了香菜！今期素食譜：栗子芫荽餅

 

8.    逐少加入麵粉，至步驟7變成濃稠的蓉。

9.    用湯匙舀出3-4湯匙，用手揉搓成圓餅（如圖）。

 

春天處身霧氣中，食慾不振想起了香菜！今期素食譜：栗子芫荽餅

 

10.    倒入2湯匙的橄欖於平底易潔鍋（不沾鍋）上，以中火煮沸。放入步驟9，續以中火煎至金黃色。

 

筆記： 

1.    芫荽（香菜）低熱量，有增強免疫力的維生素C及預防高血壓的礦物質。

2.    栗子的維生素C含量高，可以加強人體的免疫力。

3.    燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

4.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

5.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

6.    蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#食譜#素食譜#營養#栗子芫荽餅#芫荽#香菜#栗子#紅蘿蔔#大蘑菇#燈籠椒
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