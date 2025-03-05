方大同病逝 ｜ 方大同生前最後訪問曝光！自曝病痛纏身影響聲線呼吸，醫生拆解「爆肺」3大警訊

方大同於今年2月21日因病離世，終年41歲。消息一出，令不少歌迷大感不捨及意外。事實上，受病患困擾多時的方大同已經神隱多時，而他生前最後一次訪問是去年10月，當時他於影片中除了直認自己生病，更指自己聲線因此受影響「有一段時間完全唱不了」，當時臉容已經十分消瘦的他，卻仍表示自己會為「音樂夢想」努力。

去年10月，方大同為了宣傳其新發行的專輯《夢想家The Dreamer》，於是接受內地音樂博主周楊的訪問。當時久未露面，身穿白色T恤的方大同於片中臉色已經十分蒼白，身形亦較過去更為消瘦，令人邊看邊為其健康情況感擔憂。

方大同在訪問中承認自己因健康問題而消失幕前，他指2016年完成了自己公司「賦音樂」所發行的專輯《JTW西遊記》，便意識到「知道後面我會很久不再發」。方大同指病情最嚴重時，呼吸機能也受到影響，以致難以發聲：

生病不是影響聲音，而是影響呼吸的機能.....有一段時間完全唱不了，就算短句短句也不行。

儘管病情如此嚴峻，但方大同指他從未想過放棄音樂：

雖然我身體不舒服，挺難熬的那段時間，但是我還有夢想，我還有音樂夢想，我還有很多除了音樂夢想之外創意上想做的東西。

方大同又指希望病情好轉後，可以早日開巡迴演唱會、參加音樂節，與大家早日見面。可惜的是，不到半年，方大同已靜靜離世，令人無比唏噓。

方大同的唱片公司於上周六（1日）公布其死訊，惟一直未有交代死因。事實上他生前曾屢次傳出因「爆肺」關係，需多次出入醫院。

「爆肺」3大高危病徵

呼吸系統專科醫生張文達早前接受訪問時便指出，「爆肺」又可稱為氣胸，當肺膜有不正常地方或穿了小氣孔，壓迫肺部會令患者出現胸痛或呼吸困難等症狀。爆肺成因未明，而且多數無法預防；大部分都是原發性，即是無原因。

「爆肺」患者多數是身材高瘦的年輕男性，多數會在做運動、潛水或搬重物等時候爆肺，而本身有肺氣腫或患有哮喘病等人士都有機會出現「爆肺」，患者會感到胸口的其中一邊劇痛、氣促，及心跳加快等，若不盡快求醫，有機會休克，甚至死亡：

「爆肺」3大高危病徵

1. 患有肺氣腫或患有哮喘疾病

2. 胸口其中一邊出現劇痛、氣促、心跳加快

3. 較常見於高瘦年輕男性

資料來源：呼吸系統專科醫生張文達

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