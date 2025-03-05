驚蟄養生攻略 ｜ 春天濕重易肝鬱、過敏、腸胃不適？中醫詳解4大養生貼士，健脾祛濕湯水推薦

踏入廿四節氣的驚蟄節氣，此時氣溫回暖、氣温乍暖還寒，溫差變化較大、濕氣較重，恐誘精神不滯、肝鬱煩燥、腸胃不適及過敏等健康問題。有見及此，註冊中醫師原穎欣拆解4大養生貼士、多款養生食材及湯水食療，幫助大家適應天氣變化。

二十四節氣驚蟄｜驚蟄節氣濕氣重易誘5大不適 中醫拆解4大應對方法

原醫師解釋指，驚蟄節氣是指春雷乍動，驚醒了蟄伏在土中冬眠的動物，標誌著春天氣溫回暖、萬物從冬眠中復甦，此時容易濕氣重，容易誘發以下5大健康問題：

● 驚蟄節氣健康問題｜1.春困

春季濕氣重、霧氣濃重，容易令人疲倦嗜睡、身體沉重、精神不振。

● 驚蟄節氣健康問題｜2.情緒不穩

中醫認為春季屬木、應肝氣，假如肝氣太過、肝氣不舒，則易令人情緒抑鬱，甚或肝鬱化火，出現心煩氣燥等過極情緒，更甚者可能出現口乾口苦，睡眠不寧等。

● 驚蟄節氣健康問題｜3.腸胃不適

春天濕氣重，由於脾喜燥惡濕，濕氣太過容易影響消化功能，出現胃脹、食慾不振、消化不良，亦較大便黏膩，甚至腹瀉。

● 驚蟄節氣健康問題｜4.感冒

寒温變化大， 早晚溫差變化易誘感冒。

● 驚蟄節氣健康問題｜5.過敏

冬春之際，氣温及濕度變化較大，濕疹較易復發，春天花粉較多亦易導致呼吸道敏感。

對於以上健康問題，原醫師則提出以下4大保養貼士：

● 二十四節氣驚蟄｜1.注意保暖

中醫認為春天人體陽氣開始升發，需要要保護初生之陽氣、可避免溫差導致感冒。

● 二十四節氣驚蟄｜2.適量運動及多外出散步

適量運動及多曬太陽，有助陽氣升發及暢通，適量帶氧運動，汗液可將體內多餘濕氣排出，此外多外出散步亦可避免氣鬱、情緒舒暢。

● 二十四節氣驚蟄｜3.避免生冷飲食及過量甜品

脾胃消化需要陽氣，進食太多生冷食物恐折損陽氣，致消化不良；甘甜味食物過多亦會容易助痰生濕，脾胃功能欠佳人士，因無法好好運化水濕，恐令體內濕氣積聚。此外冬春季亦是病毒性腸胃炎好發高峰，建議要避免未煮熟食物引致感染。

● 二十四節氣驚蟄｜4.保持室內通爽

濕度過高時，可利用抽濕機減低室內環境濕氣，保持空氣流通。

二十四節氣驚蟄｜春天飲食忌酸增辛 醫師拆解15大養生食材

原醫師表示，酸味食物有礙陽氣升發，因此春日應避免食用酸味食物，建議可適量進食辛味食物，如薑、蔥、蒜等，有助陽氣升發，另外以下15大養生食材亦可多食：

● 驚蟄節氣養生食材｜1.健脾祛濕類

赤小豆、薏米、茯苓、白扁豆、山藥、陳皮

● 驚蟄節氣養生食材｜2.清肝降火類

綠豆、菊花、決明子、夏枯草、玫瑰花

● 驚蟄節氣養生食材｜3.補氣養血

黃耆、花旗參、黨參、紅棗

二十四節氣驚蟄｜粉葛赤小豆扁豆湯

原醫師又推介一款健脾補腎，升陽利水湯水，適合一般大眾飲用，而素食者亦可去掉肉類，加入栗子、腰果、合桃等作替代；惟赤小豆、薏米、粟米鬚等藥材性質偏寒涼，孕婦及體質虛寒者，建議先諮詢中醫師。

材料：粉葛 500克、赤小豆 30克、扁豆 30克、新鮮淮山 200克、茯苓 20克、薏米 30克、紅蘿蔔 150克、粟米 200克、粟米鬚 適量、五指毛桃 30克、瘦肉 300克、排骨 300克。

做法：

1. 先清洗及浸泡藥材2小時；

2.瘦肉及排骨洗淨及汆水；

3.粉葛、淮山、紅蘿蔔清洗去皮，連同粟米切件；

4.所有材料一同放入鍋中，加入2公升清水，大火煮沸後轉小火煲1.5小時；

5.加入適量鹽調味即可。

轉載自晴報