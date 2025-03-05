女網紅頸椎不適按摩後左手發麻無力，入院驚揭急性腦中風！推拿不受傷，必知3大要點

按摩注意！內地一名專門於網上教人如何變美的女網紅，近日於網上分享按摩的駭人經歷，稱2月底因頸椎不適去做肩頸按摩，豈料翌日左手臂發麻無力，她慌忙到醫院求醫，竟證實是急性腦中風。

女網紅化妝師麻麻子近日於抖音上載影片講述中風經過，她指早前因為頸椎不舒服，於是生出去找人按摩的意欲，於是便光顧廣東一連鎖式經營的按摩店去作肩頸按摩，想不到竟成噩夢開端。

麻麻子指，翌天她左手臂突然感到麻痹無力，連杯亦拿不到，她身邊的友人見她情況不對勁，於是慌忙陪她到醫院求醫。

她之後經過檢查，竟被證實為急性腦中風，慶幸發現及時，她目前情況已無大礙，她於影片中亦猶有餘愧指:

要是晚幾個小時，我可能就偏癱了。

女網紅化妝師麻麻子專門於網上教人如何變美。(影片截圖)

女網紅化妝師麻麻子早前於抖音上載影片講述中風經過。(影片截圖)

為甚麼按摩會中風?

事實上，以往亦曾發生不少按摩致中風案例。衛生福利部台北醫院神經內科醫生吳俊毅表示過住曾有病人於按摩時遭受錯誤角度、施力不當的治療，導致肩頸疼痛、手腳無力，之後更有動脈剝離等症狀，此時如果出現缺血及血栓情況，恐會有中風、偏癱危機。

同場加映: 推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

按摩3大要點

勿集中痛點按摩

推拿按摩按壓範圍應由遠至近，先由痛點附近的肌肉適當地按鬆，然後再到痛點接壓，力度亦應該淺入深，效果較佳。

頸椎按壓不宜用力

頸椎位置涉及椎動脈，尤其是頸椎第五、六節不應太大力按壓；耳朵、耳附近及後腦位置亦不適宜用力按壓。

留意有否暈眩麻痹

按摩推拿前要留意除了肌肉疲倦外，是否有伴隨其他徵狀，例如頭暈、眼花、手腳麻痹等等，如有此等徵狀，建議勿胡亂按壓，宜找中醫師進行診斷。

資料來源：中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師

轉載自晴報