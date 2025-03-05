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方大同離世 ｜方大同與大S同月病逝，皆因肺部問題？網民直指與一飲食習慣有關，引爆罵戰！
健康Tips

方大同離世 ｜方大同與大S同月病逝，皆因肺部問題？網民直指與一飲食習慣有關，引爆罵戰！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　創作歌手方大同（Khalil）在本月1日，傳出於2月21日病逝，終年41歲。有網民指其逝世主因，與同於上月病逝的台灣女星徐熙媛（大S）一樣是肺部出事，更有人歸咎於兩人一個共同習慣惹禍，繼而引發罵戰。

 

　　方大同所屬經紀公司賦音樂於本月1日發出聲明，表示方大同面對頑疾5年，於2025年2月21日早上平靜而安詳地離世，享年41歲。據悉，他近年因肺功能出現問題而飽受病魔折磨，有網民公開截圖、聲稱曾與方大同經理人短訊對話，表示他的死因與肺部纖維化有關，但並未得到證實。

 

方大同逝世｜與大S同為素食者

 

　　方大同曾於2017年亮相ViuTV節目擔任嘉賓，與主持李健宏（KB）大談信仰，表示自己信奉巴哈伊教（又名大同教），外公因為喜歡宗教的中心思想，因此在他出生時為他改名為「方大同」。巴哈伊教是素食主義的宗教，但方大同就指自己食素並非與信仰有關，而是因為父母是素食者，所以他從出生開始一直未吃過肉，是「素食寶寶」，更提到由於長期食素，故此很少生病。他又曾連續兩屆（2010年、2012年）獲得「亞洲最性感素食男藝人」殊榮，素食對他而言是習慣，也是鍾愛的口味，而他亦認為食素可陶冶溫和的性情及鑑定意志力。

 

方大同逝世｜方大同與大S同月辭世 網民歸咎同一習慣惹禍

方大同所屬公司賦音樂與周六（1日）公布其死訊。（微博網頁截圖）

 

方大同逝世｜方大同與大S同月辭世 網民歸咎同一習慣惹禍

據了解，方大同的告別式已於周六（1日）完成。（網上圖片）

 

方大同逝世｜方大同與大S同月辭世 網民歸咎同一習慣惹禍

 
 
有網民公開截圖、聲稱曾與方大同經理人短訊對話，表示他的死因與肺部纖維化有關，但並未得到證實。（網上圖片）

 

方大同逝世｜方大同與大S同月辭世 網民歸咎同一習慣惹禍

方大同逝世｜方大同與大S同月辭世 網民歸咎同一習慣惹禍

方大同生前為素食主義者。（圖片取自微博）

 

方大同逝世｜方大同與大S同月辭世 網民歸咎同一習慣惹禍

方大同逝世｜方大同與大S同月辭世 網民歸咎同一習慣惹禍

方大同逝世｜方大同與大S同月辭世 網民歸咎同一習慣惹禍

早前同樣與2月病逝的台灣女星大S（徐熙媛）亦曾吃素多年，有網民將他們的死因歸咎於這一習慣，掀起罵戰。（圖片取自IG）

 

　　由於所屬公司並未明言，因此外界對方大同的死因眾說紛紜，有不少網民就將矛頭指向其素食習慣，並指出同樣於2月病逝的大S（徐熙媛）也是素食者，認為素食未能提供足夠的營養，甚至聲稱茹素是兩人猝逝的原因之一：「吃素導致沒抵抗力，而且病一來就扛不住了，胖些的人在醫院躺了都會瘦一圈，瘦人可能直接沒了」、「方大同和大S都是長期素食主義者，身體一直不太行」、「吃素的人生病的時候抵抗力比較差，原因就是長期的營養不足」，但亦有不少人認為這個論點沒有科學根據：「一個人健康長壽還是多病短命是有多方面原因的，不能從飲食結構的單一因素上去衡量」、「吃肉死的也很多」、「吃素不一定會營養不良」、「單一歸因未免太草率」。

 

方大同逝世｜注重養生 唯獨戒不掉1個壞習慣

 

　　方大同生前一直相當注重養生，除了飲食清淡、不煙不酒之外，連咖啡及其他飲品都不喝，只喝白開水，但唯獨無法戒掉捱夜創作音樂的習慣；他只要一投入工作便會進入「沒日沒夜」的狀態，一天只睡4小時，長期下來因過度操勞身形纖瘦、口腔嚴重潰瘍，並曾因「爆肺」（氣胸）多次進入醫院。

 

　　對此，他曾坦言「我知道熬夜對肝功能不好」，但就解釋自己一年發一張專輯，若想跟外國2年半發一張專輯的歌手，唱片質素一樣好，便需要壓縮時間。

 

方大同逝世｜方大同與大S同月辭世 網民歸咎同一習慣惹禍

方大同逝世｜方大同與大S同月辭世 網民歸咎同一習慣惹禍

方大同生前注重養生，唯獨戒不掉捱夜創作的壞習慣。（圖片取自微博）

 

方大同逝世｜方大同與大S同月辭世 網民歸咎同一習慣惹禍

方大同逝世｜方大同與大S同月辭世 網民歸咎同一習慣惹禍

他曾坦言「我知道熬夜對肝功能不好」，但就解釋自己一年發一張專輯，想做得好便需要壓縮時間。（圖片取自IG）

 

方大同逝世｜方大同與大S同月辭世 網民歸咎同一習慣惹禍

方大同逝世｜方大同與大S同月辭世 網民歸咎同一習慣惹禍

方大同曾於2024年9月上載影片，表示自己正在康復的路上，且正在創作新專輯，當時已可見其身形消瘦。（影片截圖）

 

方大同逝世｜方大同與大S同月辭世 網民歸咎同一習慣惹禍

方大同生前最後一張專輯《大夢想家》。（圖片取自IG）

 

同場加映｜睡眠不足增患心血管疾病風險

 

　　香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

 

　　陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

 

  • 腦部問題，例如：腦中風、腦出血。
  • 心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。
  • 肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

 

　　至於上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

 

過勞12大徵兆

  • 經常感到疲倦健忘。
  • 突然覺得有衰老感。
  • 肩部和頸部強直發麻。
  • 因為疲勞和苦悶失眠。
  • 經常頭痛和胸悶。
  • 為小事煩躁和生氣。
  • 高血壓、糖尿病病史，心電圖不正常。
  • 體重突然變化大。
  • 自我感覺身體良好而不看病。
  • 最近幾年運動也不流汗。
  • 人際關係突然變壞。
  • 最近常工作失誤或者發生不和。

 

轉載自晴報

Tags:#方大同#大S#肺部纖維化#巴哈伊教#素食主義#熬夜#睡眠不足#心血管疾病#過勞#過勞自我預防手冊
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