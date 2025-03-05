春天祛濕湯：內外濕夾擊特別累？補血健脾祛濕，推介五指毛桃雲苓白朮雞腳湯

「天陰陰，人也不起勁。」Ellie說。

「春天萬物復蘇，天氣也逐漸回暖。這時陽氣初出，向外升發，無論濕度和溫度都慢慢提升。好像我們剛起床時，睡眼惺忪，能量剛回來，當我們吃吃早餐，活動一陣子，氣血從內在的臟腑往外走，能量升發更多，我們就精神多了。

年青人，又或身體較好的人士，就能適應這種轉變，沒甚麼特別的感覺。如果冬藏不足，好像我們前一晚睡不夠，陽氣跟不上外界陽氣升發的節奏，就會導致升發不足，無法到達頭面部，頭上的清氣不夠，就會連連打呵欠、昏昏欲睡。

春天濕度高，天陰陰，天氣潮濕，造成外濕。若我們平時飲食不節，常常吃生冷食物或喝冷飲，脾主運化水濕，脾胃虛弱，導致水濕內停，造成內濕。本來陽氣不足，濕阻礙清陽上升，我們就會覺得頭腦不清醒，昏昏欲睡。」我說。

「如果冬藏不好，有辨法解決嗎？」Ellie問。

「亡羊補牢，總好過不補。首先睡眠是最基本補氣血的方法。我們必須有充足的睡眠，把氣血藏起來，減少消耗的同時，也在靜靜儲蓄，等待下次的再升發。」我說。

「那麼我睡夠八小時就可以啦，為甚麼要十一時入睡呢？」Ellie續問。

「Timing不對呀！有沒有發現過了十二時入睡，就算睡了八至十小時，也不太精神？因為晚上十一時，太陽降到最低，我們的能量也收藏到最底。如果我們活動，反把陽氣提取出來，豈不逆天而行？中醫一直強調天人相應，順天而行就是這個意思。」我說。

「可以吃些甚麼？袪濕嗎？」Ellie問。

「天氣潮濕，袪濕固然好，但不要忘記健脾。好像水浸了，我們要去水，同時要處理漏水源頭。

首先要氣血流通，濕氣有路可走。我們可以多梳頭。頭為諸陽之會，我們看看經絡圖，頭部有很多經絡行走，我們梳頭，不但能刺激穴位，又能幫助陽氣的升發。最好使用木梳，起初可能會覺某些位置有點痛，就是不通的位置，可以輕輕梳。日子有功，通了就不痛了。《黃帝內經》云︰『諸陽之神氣皆上會於頭，諸髓之精氣皆上聚於腦，頭為精明之府。』頭部得到放鬆和疏通之後，可以有效緩解疲勞、改善睡眠、頭清目明。

飲食方面，我們可以吃雲苓和白朮。雲苓，即茯苓，能利水滲濕，健脾安神。白朮有補氣健脾、燥濕利水、止汗、安胎的功效。通常天氣潮濕都覺得疲倦，我們可以補氣，吃五指毛桃，有健脾補肺的功效。花生有潤肺、和胃、止血作用。這些材料可以煲成時令湯水，一家大小都合適。」我說。

「謝謝你，讓我過一個清醒聰明的春天。」Ellie笑道。

春天袪濕湯：五指毛桃雲苓白朮雞腳湯

材料（4人分量）︰

五指毛桃1兩、雲苓1兩、白朮1兩、花生1兩、蜜棗2粒、生薑2片、紅蘿蔔1條、雞腳8隻

製作方法︰

1. 雞腳汆水。

2. 花生浸洗30分鐘。

3. 紅蘿蔔去皮切片。

4. 所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。5. 最後加少許天然鹽。