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捐血英雄辭世！88歲捐血王一生捐血1173次，特殊抗體救活240萬新生兒
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捐血英雄辭世！88歲捐血王一生捐血1173次，特殊抗體救活240萬新生兒

健康解「迷」
健康解「迷」

　　畢生捐血達1173次、澳洲著名「捐血王」James Harrison於2月17日在當地一間養老院睡夢中與世長辭，終年88歲。澳洲紅十字會亦於官方網頁中向他致敬，並指因他的無私奉獻，成功拯救了超過240萬名新生兒。

 

　　綜合澳洲傳媒報道，James Harrison 於14歲時曾因肺部手術，需接受大量輸血，從此令他埋下了「捐血救人」的種子。自18歲開始，他便開始定期捐血，每周捐血1次，這個捐血習慣從1954年持續到2018年，直到超過澳洲捐血法定年限81歲才停止。他的偉大事蹟亦令James Harrison於當地得到「金臂人」的美譽。

 

　　除此之外，澳洲紅十字會又指James Harrison血液中含有一種特殊抗體「Anti-D」，這種抗體可製成疫苗，以治療新生嬰兒溶血症。據了解，澳洲只有不到200名「Anti-D」血液捐贈者，因此James Harrison的血液成功幫助超過240萬名新生兒，免於因血型不合導致的溶血症死亡。

 

　　澳洲紅十字會表示，James Harrison曾於2005年創下金氏世界紀錄，成為全球捐血最多的人之一。2018年捐血中心特別為他舉辦81歲捐血榮休儀式，當時他曾笑言：「如果允許，我願意繼續捐血。」

 

　　James Harrison的女兒則表示，父親一直都為自己的捐血事蹟感驕傲，指「不花一分一毫」卻拯救了這麼多生命，她指自己及兩名孫子亦接種了「Anti-D」疫苗，是受惠人之一。

 

捐血助人丨澳洲「捐血王」離世終年88歲 畢生捐血1173次特殊血液抗體拯救240萬嬰兒

畢生捐血達1173次、澳洲著名「捐血王」James Harrison於2月17日於當地一間養老院睡夢中與世長辭，終年88歲。(Australian Red Cross Lifeblood)

 

捐血助人丨澳洲「捐血王」離世終年88歲 畢生捐血1173次特殊血液抗體拯救240萬嬰兒

畢生捐血達1173次、澳洲著名「捐血王」James Harrison於2月17日於當地一間養老院睡夢中與世長辭，終年88歲。(Australian Red Cross Lifeblood)

 

捐血助人丨澳洲「捐血王」離世終年88歲 畢生捐血1173次特殊血液抗體拯救240萬嬰兒

畢生捐血達1173次、澳洲著名「捐血王」James Harrison於2月17日於當地一間養老院睡夢中與世長辭，終年88歲。(Australian Red Cross Lifeblood)

 

捐血助人丨澳洲「捐血王」離世終年88歲 畢生捐血1173次特殊血液抗體拯救240萬嬰兒

畢生捐血達1173次、澳洲著名「捐血王」James Harrison於2月17日於當地一間養老院睡夢中與世長辭，終年88歲。(網上圖片)

 

捐血助人丨澳洲「捐血王」離世終年88歲 畢生捐血1173次特殊血液抗體拯救240萬嬰兒

畢生捐血達1173次、澳洲著名「捐血王」James Harrison於2月17日於當地一間養老院睡夢中與世長辭，終年88歲。(網上圖片)

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#治療#紅十字會#澳洲#捐血#James Harrison#澳洲紅十字會#Anti-D 抗體#新生兒溶血症#金氏世界紀錄#醫療#公益
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