捐血英雄辭世！88歲捐血王一生捐血1173次，特殊抗體救活240萬新生兒

畢生捐血達1173次、澳洲著名「捐血王」James Harrison於2月17日在當地一間養老院睡夢中與世長辭，終年88歲。澳洲紅十字會亦於官方網頁中向他致敬，並指因他的無私奉獻，成功拯救了超過240萬名新生兒。

綜合澳洲傳媒報道，James Harrison 於14歲時曾因肺部手術，需接受大量輸血，從此令他埋下了「捐血救人」的種子。自18歲開始，他便開始定期捐血，每周捐血1次，這個捐血習慣從1954年持續到2018年，直到超過澳洲捐血法定年限81歲才停止。他的偉大事蹟亦令James Harrison於當地得到「金臂人」的美譽。

除此之外，澳洲紅十字會又指James Harrison血液中含有一種特殊抗體「Anti-D」，這種抗體可製成疫苗，以治療新生嬰兒溶血症。據了解，澳洲只有不到200名「Anti-D」血液捐贈者，因此James Harrison的血液成功幫助超過240萬名新生兒，免於因血型不合導致的溶血症死亡。

澳洲紅十字會表示，James Harrison曾於2005年創下金氏世界紀錄，成為全球捐血最多的人之一。2018年捐血中心特別為他舉辦81歲捐血榮休儀式，當時他曾笑言：「如果允許，我願意繼續捐血。」

James Harrison的女兒則表示，父親一直都為自己的捐血事蹟感驕傲，指「不花一分一毫」卻拯救了這麼多生命，她指自己及兩名孫子亦接種了「Anti-D」疫苗，是受惠人之一。

畢生捐血達1173次、澳洲著名「捐血王」James Harrison於2月17日於當地一間養老院睡夢中與世長辭，終年88歲。(Australian Red Cross Lifeblood)

畢生捐血達1173次、澳洲著名「捐血王」James Harrison於2月17日於當地一間養老院睡夢中與世長辭，終年88歲。(Australian Red Cross Lifeblood)

畢生捐血達1173次、澳洲著名「捐血王」James Harrison於2月17日於當地一間養老院睡夢中與世長辭，終年88歲。(Australian Red Cross Lifeblood)

畢生捐血達1173次、澳洲著名「捐血王」James Harrison於2月17日於當地一間養老院睡夢中與世長辭，終年88歲。(網上圖片)

畢生捐血達1173次、澳洲著名「捐血王」James Harrison於2月17日於當地一間養老院睡夢中與世長辭，終年88歲。(網上圖片)

轉載自晴報