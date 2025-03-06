結腸癌 ｜ 38歲抗癌網紅結腸癌逝：單親媽早上報平安，數小時後驟逝，留14歲子令人鼻酸

內地抗癌網紅兼單親媽媽「陳幸運」於去年確診患上結腸癌中晚期，之後一直以積極形象記錄抗癌日常，惟上月27日因結腸癌不幸病逝，享年37歲，遺下一名14歲兒子。其姐當日早上才向粉絲報平安，不料數小時後便傳來噩耗，悲痛發文表示：「我拼了命也沒把你留住……」

綜合內媒及《大眾新聞》報道，內地知名抗癌網紅「陳幸運」本名陳靜，生前曾經營服裝店，離異後獨自撫養兒子。2023年3月她因持續腹痛、上吐下瀉求醫，初時被診斷為闌尾炎並接受手術，惟術後仍未好轉，進一步檢查確診患上結腸癌中晚期。

事後她開始於社交平台「抖音」分享抗癌點滴，定期直播展現騎行、跑步等運動日常，由於形象堅強正面，引發不少網民關注支持。直到2月27日離世當日，「陳幸運」姐姐早上於清晨曾發文透露「一切平穩」，未料當日中午「陳幸運」病情突然急轉，晚間姐姐便悲痛發文：

87年7.11和你成為姐妹，2025年我把你親手送走。願天堂沒有病痛，我的寶貝一路走好，姐姐一輩子的痛。

英年早逝｜家人喪禮不捨痛哭 網民湧入平台悼念

其姐事後發文透露，指妹妹後期無法進食及入睡「一天能疼23小時」、瘦的皮包骨，令她亦感嘆直言：「太受罪了啊」，「陳幸運」於日前舉行葬禮，其姐公開片段中可見一家人神情悲傷，期間多次相擁痛哭，令人不捨。

不少網友亦湧入平台留言悼念：「謝謝你教會我們勇敢」、「希望你在天堂繼續自由奔跑」。

英年早逝｜大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

大腸癌一般可以分為「結腸癌」和「直腸癌」兩類。據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。

本港外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸瘜肉如腺瘤性瘜肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。大家可留意自己有否以下6種大腸癌徵狀，有需要時應及早求醫診治：

1. 大便習慣在不明原因下有所改變（腹瀉或便秘），並持續超過兩星期

2. 大便帶血或帶有大量黏液

3. 大便後仍有便意

4. 腹部不適（持續疼痛、腹脹、飽脹或絞痛）

5. 原因不明的體重下降

6. 原因不明的疲倦

資料來源：衛生署

資料來源：大眾新聞、抖音@Hi•陳幸運

轉載自晴報