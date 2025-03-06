RSV與流感難分？了解RSV症狀、併發症及疫苗接種建議

本港已進入流感季節，衛生防護中心預計，未來數周流感的活躍程度將進一步攀升，其他呼吸道傳染病的活躍程度亦可能上升，當中不得不提的是「呼吸道合胞病毒」（RSV）。有醫生指出，長者及慢性疾病患者可能面臨「雙疫夾擊」，而RSV引起的併發症風險及死亡率更高於流感。因此，呼籲高危群組(哮喘、慢阻肺病、糖尿病、心血管病患者)把握最後機會，盡早接種RSV疫苗。

與此同時，衛生署衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會亦針對75歲以上或居於院舍的長者發出建議，可考慮徵詢醫生意見，在知情同意的前提下，接種RSV疫苗作個人保護。

高危群組感染RSV 住院及死亡風險較感染流感高

呼吸系統科專科曹忠豪醫生表示，RSV與流感病毒相似，均可透過直接接觸患者的分泌物及飛沫傳播，或通過受污染的手、餐具，或接觸剛沾染患者鼻或喉部分泌物的物件而間接感染。不同之處在於，目前尚無針對RSV的特效藥物，只能透過支援性療法緩解病情。對於長者及患有四大慢性疾病人士，包括哮喘、慢阻肺病、糖尿病及心臟病，一旦感染，所引起的嚴重性亦相對較高。

以75歲以上長者為例，曹醫生引述研究指他們在感染RSV後，較容易出現呼吸道症狀，例如喘鳴及呼吸困難等，出現肺炎的機會也較高，而且會有較高的住院率及較高機會入住加護病房、平均住院日數更長達9天，遠高於流感的5天。

至於慢性疾病患者，亦需提高警覺。研究顯示，近9成RSV住院患者均有長期慢性疾病。曹醫生舉例，哮喘患者感染RSV後需要住院的機會比一般人高出3.6倍。在因感染RSV而住院的60歲或以上哮喘患者中，約有一半的患者哮喘病情會加劇。而慢阻肺病患者的情況也「不遑多讓」，他們住院機會更是比一般人高出13.4倍，每5名60歲或以上患者中，就有4人病情出現惡化。

國際指引建議 接種RSV佐劑疫苗

由於目前正值流感高峰期，曹醫生警告，一旦同時感染RSV流感，入住深切治療部的風險將比僅感染一種病毒高出逾1倍，死亡風險更是高出逾3倍，他建議上述提及的高危群組，在接種流感疫苗的同時，也應及早接種RSV疫苗。

事實上，多個國際指引均建議60歲以上及慢性疾病患者盡早完成接種，以降低感染風險，以及在感染後出現重症和死亡風險。美國疾病管制與預防中心建議，未曾接種RSV疫苗的 75 歲或以上長者，或60至74歲高危人士（例如患有肺部疾病或心臟疾病患者，或住在院舍人士），應在呼吸道病毒季節來臨之前接種一劑RSV疫苗。

而關注呼吸道疾病的組織包括全球哮喘防治創議（GINA），就建議60歲或以上的長者及哮喘患者接種RSV佐劑疫苗；全球慢性阻塞性肺病倡議組織（GOLD）則建議60歲以上或患有慢性心臟病或肺疾病人士接種RSV疫苗。

曹醫生提醒，若長者及慢性疾病患者希望接種RSV疫苗，應向其主診醫生諮詢自身感染RSV的風險及接種詳情，預早規劃相關安排。

呼吸系統科專科醫生

曹忠豪醫生

轉載自晴報