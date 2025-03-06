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抑鬱症 │前英皇歌手李日朗印度落髮出家 走出喪親陰霾，曾患抑鬱症
健康Tips
抑鬱症

抑鬱症 │前英皇歌手李日朗印度落髮出家 走出喪親陰霾，曾患抑鬱症

健康解「迷」
健康解「迷」

　　43歲的李日朗（Don）入行逾20年，星途浮浮沉沉，2023年底結束6年戀情回復單身後，一直未見有新戀情。他上月在Instagram發文，分享最近遠赴印度，本來與朋友約定到當地靜修和做義工，近年由歌手轉型做老闆，創業做小顏術導師的他生活忙碌，故安排這次旅程讓自己忙裡偷閒放鬆一下。沒想到，他在當地受老師提點結下佛緣，為了替家人朋友積福，決定在聖地落髮，試行短暫「出家」。

 

　　這次跟不同地方的朋友約來印度，本計劃靜修和做義工，給繁忙的生活可以休息下，後來經過老師提點，如果有幸在這個佛教聖地落髮的話，除了自己，父母和朋友都可以得到很多的福氣，所以就有這個短暫「出家」的緣分。

 

抑鬱︱前英皇男歌手印度剃髮出家 曾患抑鬱 一原因43歲看破紅塵

抑鬱︱前英皇男歌手印度剃髮出家 曾患抑鬱 一原因43歲看破紅塵

抑鬱︱前英皇男歌手印度剃髮出家 曾患抑鬱 一原因43歲看破紅塵

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抑鬱︱前英皇男歌手印度剃髮出家 曾患抑鬱 一原因43歲看破紅塵

抑鬱︱前英皇男歌手印度剃髮出家 曾患抑鬱 一原因43歲看破紅塵

李日朗遠赴印度出家。（IG@mrdonli）

 

　　Don亦透露，這次在印度聖地落髮的儀式由台灣和泰國的師傅主持，由印度當地的大師和山上超過百位來自不同地方的善眾做見證，他坦言自覺真的非常有福氣。他一連上載10多張當地的剪影和限時動態，最後一張是他穿上袈裟，頂著光頭的他直言仍未適應「沒頭髮的自己」。

 

抑鬱症｜曾患抑鬱 接受情緒生病對症下藥

 

　　Don曾在東華三院網上訪談節目《就是這麼開朗》大談出道至今的心路歷程，當年入行前，他曾赴台當酒廊歌手，最終當不成歌手，還一度為逃避壓力而不願回港。他亦透露，當年因為接受不了一手湊大自己的嫲嫲突然離世的消息，導致他鬱鬱不歡，變得沉默寡言，最終確診情緒病患上抑鬱症。對於自己曾經患上抑鬱症，他對此持開放態度看待情緒問題，最重要是承認自己心理生病了，然後好好面對，接受治療，更笑言：

 

　　自從得咗精神病之後，我精神咗好多呀！

 

抑鬱︱前英皇男歌手印度剃髮出家 曾患抑鬱 一原因43歲看破紅塵

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抑鬱症｜1分鐘自測是否患上抑鬱症

 

　　抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

 

  • 幾乎對所有活動失去興趣
  • 幾乎每天都感到情緒憂鬱
  • 食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥
  • 幾乎每天都失眠或嗜睡
  • 行動或說話比平時遲滯或激動
  • 幾乎每天都感到疲累或失去動力
  • 專注力、思考力或決斷力減退
  • 幾乎每天都覺得自我價值低或有過份的罪疚感
  • 反覆想到死亡、重複出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃

 

　　若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

 

抑鬱症｜3大核心症狀

 

　　生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

 

1.持續廣泛情緒低落

2.生活失去動力

3.經常感到疲倦

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪

 

抑鬱症｜6招助改善抑鬱復發

 

　　部分患者求醫後可能會出現病情反覆、時好時壞。想要減少復發情況、改善情緒，鄧醫生建議患者可改變生活習慣，例如：

 

1.定時作息

2.早睡早起

3.三餐飲食均衡

4.每日維持適量運動

5.固定安排與親友見面時間

6.遵循醫護指示定時服藥

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪

 

轉載自晴報

 

Tags:#前英皇男歌手#李日朗#印度#出家#抑鬱症#情緒病#心理健康#精神健康#佛教#台灣#泰國
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