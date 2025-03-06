乳酪控必看：營養師教你選低糖乳酪，避開高糖陷阱

不少人都將乳酪視作健康食品，但其實部分產品含糖量較高，揀錯隨時有可能大大增加糖分攝取。坊間約有68款超市有售的乳酪，現整理出16款低糖低卡名單，供大家參考。

營養師李杏榆（Annie）曾經接受訪問，她就指出，市面上常見的乳酪可以分成以下幾種：

希臘乳酪：成分最為純正，通常只有消毒過的奶、蛋白質及益生菌 (live cultures)，糖分相對較低

希臘式乳酪：同樣含有益生菌，但可能會再添加一些味道及穩定劑、奶固體等；而加入其他水果或味道的希臘式乳酪，其味道及做法則與希臘乳酪較為相似

Live yoghurt：亦即含有益生菌的乳酪，通常會標示加入了哪些種類，不過亦有可能僅註明有在產品中加入益生菌

乳酪味飲品 (yoghurt style drink)：實際上並不是乳酪，純粹是添加了相似的味道，且沒有加入益生菌，並不健康

Annie表示，無論是希臘乳酪抑或希臘式乳酪，通常都是原味最為低糖，而其他口味的乳酪如士多啤梨，為了添加風味，往往會加入更多含有額外糖分的材料，繼而導致糖分提高，因此建議減肥人士選擇食用原味乳酪。

根據食物安全中心資料，每100克食物含不多於5克糖，即屬低糖。至於熱量，Annie就建議可用半碗白飯（約129卡路里）作為參考標準。TOPick搜羅了市面上68款乳酪，並從中整理出以下16款低糖及低卡的健康選擇。

16款低糖低卡乳酪名單：

Athina

希臘有機乳酪

營養成分

熱量：128卡

蛋白質：5.6克

糖：4克

Athina

希臘乳酪（原味）

營養成分

熱量：128卡

蛋白質：5.6克

糖：4克

Cocobella

天然椰子乳酪

營養成分

熱量：129卡

蛋白質：0.9克

糖：2克

Chobani

希臘脫脂原味乳酪

營養成分

熱量：56卡

蛋白質：9.3克

糖：3.3克

Chobani Fit

希臘高蛋白乳酪（曲奇忌廉）

營養成分

熱量：57.6卡

蛋白質：9.6克

糖：3.1克

Chobani Fit

希臘高蛋白乳酪（熱情果）

營養成分

熱量：58.3卡

蛋白質：9.7克

糖：3.3克

Chobani Fit

希臘高蛋白乳酪（藍莓）

營養成分

熱量：58.3卡

蛋白質：9.6克

糖：3.4克

Chobani Fit

希臘高蛋白乳酪（海鹽焦糖）

營養成分

熱量：57.6卡

蛋白質：9.6克

糖：3.1克

Mevgal

10%脂肪希臘乳酪

營養成分

熱量：129卡

蛋白質：5.5克

糖：3.5克

Mevgal

2%脂肪希臘乳酪

營養成分

熱量：71卡

蛋白質：8.3克

糖：4.9克

Mevgal

0%脂肪希臘乳酪

營養成分

熱量：54卡

蛋白質：8.4克

糖：5克

明治

原味低脂乳酪

營養成分

熱量：63卡

蛋白質：3.9克

糖：4.6克

Emmi

3.5%脂肪原味乳酪

營養成分

熱量：71卡

蛋白質：4.3克

糖：4.3克

Emmi

05%脂肪原味乳酪

營養成分

熱量：44卡

蛋白質：5.1克

糖：4.8克

Emmi

特級希臘式4%低脂乳酪

營養成分

熱量：88卡

蛋白質：9克

糖：4克

Emmi

特級希臘式脫脂乳酪

營養成分

熱量：56卡

蛋白質：10克

糖：4克

*以每100克計算

低糖乳酪｜乳酪進食貼士

進食乳酪又是否講究時機？Annie就認為市民可視乎自己的健康需要，如有體重管理或控制血糖的需要，建議最好作為早餐或下午茶食用；而不喝牛奶的人士亦可透過吃乳酪來補充每日的乳製品攝取量。

她表示，一般情況下並不建議市民在晚上食用乳酪，以避免增加熱量攝取；但如果實在嘴饞，那麼相比其他甜品，乳酪仍會是較為理想的選擇。

Annie最後亦提醒，挑選乳酪時除了注意產品是否低糖之外，也要留意其「食用分量」（serving size），以換算出自己實際上攝取的糖分。她舉例，如果一杯乳酪每100克中含有4.8克糖分，而食用分量為250克，那麼進食後其實便已攝取了12克的糖分。

轉載自晴報