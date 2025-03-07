卵巢癌 │ 37歲內地女患卵巢癌來港求醫，成功續命！醫生詳解卵素癌療法

卵巢癌不論在中國或者香港均是婦女身上常見的癌症，臨床腫瘤科專科醫生李宇聰受訪時便分享了一名37歲內地女因患卵巢癌專程來港求醫，由瀕死邊緣成功續命並生存至今的案例，並拆解了卵巢癌常見及晚期療法。

37歲內地女來港求醫個案分享

臨床腫瘤科專科醫生李宇聰表示該名女病患來港前於內地證實患卵巢癌，而且當時情況已相關嚴重：

她當時有氣喘、肺栓塞及肚脹情況，已瀕臨死亡邊緣，於內地曾做了一次化療後，惟效果並不理想。

李宇聰指鑑於情況危急，他於是決定將女病患的化療方案由3星期變為1星期1次，而且再換了另一種藥，而女病患留院三個月期間，每日均要吊營養液補充養分。慶幸的是，女病患體內的腫瘤之後成功縮小，可以進行手術切除，其後再配合維持性標靶針及口服標靶藥，令存活期大大延長，事隔2年至今，依然存活而且未見復發。

卵巢癌常見治療

李宇聰表示早期卵巢癌多以手術方法作根治，即會切除病者2側卵巢、輸卵管、子宮、局部淋巴、大網膜及相關橫隔膜或腹膜組織。至於晚期的卵巢癌，李宇聰則指患者通常以紓緩性化療為主，再加抗血管標靶治療:

部分病人腫瘤縮小之後，可再作手術，之後再配合打針或口服標靶藥

卵巢癌檢測

李宇聰指卵巢癌檢測主要有4大方面，包括抽血檢測癌指數、盆腔超聲波檢查、正電子或電腦掃描及組織活檢：

● 抽血CA125 用以檢測癌指數

● 盆腔超聲波檢查，看看患者卵巢是否有任何病變 如水囊及腫瘤

● 有一部分病人需要進行正電子或電腦掃描

● 進行組織活檢

● 卵巢癌高危因素

● 卵巢癌常見高危因素

李宇聰表示卵巢癌常見高危因素有以下10樣：

● 遺傳性基因突變

● 直系家屬有卵巢癌病史

● 病人本身有相關癌病

● 年齡較大

● 曾使用雌激素荷爾蒙補充劑

● 肥胖女士

● 不育女士

● 較早已來經的女士

● 未曾生育的女士

● 較遲生育的女士

轉載自晴報