卵巢癌 │ 23歲女老師卵巢癌末期！公開抗癌歷程與8大癌前症狀

身體突然出現異樣要及時重視！一名23歲女學霸大學畢業後順利獲聘教師，結果在就職前進行體檢，竟確診卵巢癌末期。她在社交平台拍片記錄抗癌生活，並列出患癌前8大症狀，呼籲女孩子們多關注自身健康。

據內地媒體報道，廣東省湛江市一名23歲女學霸蔡雯娟，出身貧困，父母身體患有大大小小疾病。為了改變命運、報答父母，蔡雯娟努力學習，最終順利大學畢業，並考得教師證。

但還未開始迎接新人生，蔡雯娟的身體突然出現異樣；直至教師就業前體檢，她被確診卵巢癌末期。

8大癌前症狀

蔡雯娟在抖音發佈抗癌影片，記錄抗癌生活。在最新影片中，她列出了確診卵巢癌前出現的症狀，提醒女孩子們要多關注身體的異常徵兆。

蔡雯娟表示，最先發現是自己的消化道出問題，包括尿頻尿急、腹脹。在2024年1月份，她發現自己經期時劇痛，吃止痛藥也無效止痛；2月份時出現腹瀉，3月份卻又突然便秘。此外，她還突然變瘦，「瘦了十幾斤」。在考取教師資格證期間，四肢又突然出現紅疹。

同年5月底，她開始上吐下瀉，當月經期第三天，突然發現腹部有硬塊，但她並沒在意。由於正值體檢，醫生起初還以為是腸梗阻，做了腸鏡和胃鏡檢查；但隨著檢查的深入，她最終被確診為卵巢癌。

蔡雯娟最後在影片中呼籲，女孩子們一定要時刻關注自身健康，如有異常應及時自查。

同場加映：卵巢癌7類高危人士 + 4大常見徵狀

據香港癌症資料統計中心指，本港在2020年共錄得585宗卵巢及腹膜癌新症，及257宗死亡個案，分別成為本港女性最常見及最致命癌症的第6位。香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊曾指出，目前卵巢癌成因不明，而且早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期，有研究指以下7類人士屬高危一族：

1.45歲以上

2.從未生育

3.早來經(即提早發育)

4.較遲進入更年期

5.有家族卵巢癌病史

6.曾接受人工受孕或賀爾蒙補充治療

7.體型肥胖(BMI指數超過30)

資料來源：臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊

此外，雖說卵巢癌早期病徵不明顯，但黃麗珊醫生表示，若女性發現身體持續出現以下4大徵狀，宜盡快求醫診治：

卵巢癌4大常見徵狀

持續明顯肚脹

盆骨或腹部疼痛

容易尿急、尿頻

進食困難或過快出現飽肚感

資料來源：臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊

轉載自晴報