諾如病毒 │ 深圳諾如病毒風險升至中級，醫生教你7招有效防疫，酒精、抗生素無效！

北上注意！深圳市衛生健康委員會近日發出警告指可致急性腸胃炎的諾如病毒正處於活躍期，並已將病毒的風險等級由「低」升至「中」級。有醫生指諾如病毒可怕之處，除了具高度傳染性，更是酒精消毒及抗生素皆無效，因此呼籲民眾外出用膳時要小心，並分享防疫7招。

根據深圳市衛生健康委員會監察數據，由2月12日至18日期間，為諾如病毒感染性腹瀉的活躍期，因此當地中心將該病毒的風險等級由「低」升至「中」級，並提醒民眾吃飯、煮飯前、如廁後務必洗淨雙手，尤其需注意生蠔之類的海鮮，必須煮熟煮透方可食用。

因此，熱愛北上打邊爐的人士，似乎更要留意，尤其當進食海鮮配料時。

台灣胸腔暨重症學科醫生黃軒近日在Facebook亦有就「諾如病毒」發文指出此病毒疫情亦在台灣升溫，並指出生的海鮮，尤其是貝類及未徹底加熱海鮮如生蠔，均要小心。

4大感染諾如病毒高危場所

餐飲場所

長期照顧服務機構

家庭聚餐

未徹底加熱海鮮（如生蠔）

黃軒又指出不少人常用的殺細消毒酒精對諾如病毒是無效，建議應用肥皂洗手，而且相關感染者亦不適宜處方抗生素，因為可能加劇腸道菌群失衡。他又呼籲患者一旦持續嘔吐超過12小時，有血便及有意識改變，便是處於危險狀況，需立即求醫，切勿拖延。

7大預防諾如病毒要點

黃軒又分享了7大預防諾如病毒要點，主要集中於個人衛生、飲食安全及環境消毒的範圍方面:

如廁後、進食前使用「抗菌肥皂搓洗20秒」，重點清潔「指縫與甲溝」

「酒精性乾洗手對諾羅病毒無效」！應優先選擇含次氯酸鈉（漂白水）的環境消毒劑。

貝類水產需以85°C以上加熱90秒方可滅活病毒

生熟食砧板分離，避免交叉污染

腹瀉期間禁止為他人備餐（症狀消退後仍需持續48小時）

嘔吐物處理應穿戴手套與口罩，先以5,000ppm漂白水覆蓋30分鐘再清除

門把、電梯按鍵等常觸碰表面，每日以1,000ppm漂白水擦拭。

轉載自晴報