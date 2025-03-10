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男生走樣 │陳浩民近況曝光：55歲外貌大變，網友質疑醫美過度！
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男生走樣 │陳浩民近況曝光：55歲外貌大變，網友質疑醫美過度！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　盛傳曾與佘詩曼有過一段情、現年55歲的前TVB小生陳浩民，近日乘著內地動畫電影《哪吒2》熱潮，把握熱度進駐小紅書。陳浩民過往曾在TVB電視劇《封神榜》中飾演「哪吒」，而他最近就在小紅書上發布影片，結合了多個自己年青時曾扮演的角色。不過短片一出，不少網民卻認為陳浩民的外貌大走樣，質疑他醫美過度。

 

　　55歲的陳浩民早前於小紅書上開設了帳號，先以現代造型打扮，拿著書本高喊：「我命由命不由天！」隨後即回顧他年青時曾於TVB眾多經典劇集角色如《封神榜》、《天龍八部》、《西遊記（貳）》以及內地劇《活佛濟公》等。之後陳浩民便正式於鏡頭前向觀眾打招呼，並指將會與大家多分享自己的生活日常，請大家關注。

 

男神崩壞丨55歲佘詩曼舊愛外貌大變化 網民質疑醫美過度：感覺怪怪的

藉著內地動畫電影《哪吒2》熱潮，陳浩民早前亦於小紅書開設了帳號。

 

男神崩壞丨55歲佘詩曼舊愛外貌大變化 網民質疑醫美過度：感覺怪怪的

陳浩民先以現代造型打扮，拿著書本高喊：「我命由命不由天！」。

 

男神崩壞丨55歲佘詩曼舊愛外貌大變化 網民質疑醫美過度：感覺怪怪的

影片隨後即回顧陳浩民年青時曾於TVB眾多經典劇集角色如《封神榜》、《天龍八部》、《西遊記（貳）》以及內地劇《活佛濟公》等。

 

男神崩壞丨55歲佘詩曼舊愛外貌大變化 網民質疑醫美過度：感覺怪怪的

影片隨後即回顧陳浩民年青時曾於TVB眾多經典劇集角色如《封神榜》、《天龍八部》、《西遊記（貳）》以及內地劇《活佛濟公》等。

 

男神崩壞丨55歲佘詩曼舊愛外貌大變化 網民質疑醫美過度：感覺怪怪的

男神崩壞丨55歲佘詩曼舊愛外貌大變化 網民質疑醫美過度：感覺怪怪的

 

　　短片一出，即令不少網民大感驚訝，直指他外表不但發福嚴重，而且又質疑他醫美過度。事實上，2019年陳浩民便曾公開打肉毒桿菌針過程，承認與老婆蔣麗莎一起做醫美。

 

　　陳浩民曾被指為佘詩曼舊愛，據了解，二人於2002年合作電影《情緣汽水機》結緣，其後又合拍乾隆下江南，日久生情下擦出愛火。不過，女方曾於《志雲飯局》指二人因長期分隔二地，因步伐不同步，未有再發長展下去。對於這位舊愛，陳浩民過去受訪時曾表示不介意與對方合作，並說：「 那麼優秀的演員為何我要拒絕合作呢？」 

 

　　至於阿佘早年曾在節目指與前度總能做回朋友，對此陳浩民直言互相少聯絡 ，惟強調大家仍是朋友：「為何我們不是朋友？一路以來我們還是朋友。」 

 

轉載自晴報

 

Tags:#陳浩民#佘詩曼#健康問題#小紅書#TVB#藝人#電影#哪吒2#熱潮#社交媒體#醫美#肉毒桿菌#情感
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