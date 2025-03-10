肝癌 │ 年輕網紅肝癌病逝：不良生活習慣敲響警鐘，引以為戒！

內地一名以跳舞走紅的男網紅「阿浩」近日因肝癌病逝，終年僅28歲。據了解，他確診患癌時已是肝癌晚期，因此治療僅5個月便離世，而離世前夕他更向網民留下心酸的忠告。

綜合內地傳媒報導，阿浩本人最近一次動態已可追溯於本月13日，他當時在社交平台發布了自己留院治療的影片。片中飽受病魔折磨的阿浩已非常瘦弱，不過他仍可發聲表示「我還在，只是狀態差！」。除此之外，他生前更向網民表示非常後悔過去生活太多劣習，並勸告網民引以為戒:

熬夜喝酒成疾，引以為戒。

根據「阿浩」生前發布的短片，他是於2024年9月5日突然身體感到劇痛，並於2025年1月證實是肝癌晚期，因此需住院接受保守治療。直到近日，他的死訊才傳出，令不少網民深感惋惜。

內地一名以跳舞走紅的男網紅「阿浩」近日因肝癌病逝，終年僅28歲。(抖音截圖)

肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會，較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍；在這群長期帶病毒者中，有4分1人會演變成肝硬化，導致肝癌。

2. 肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性越高時，肝細胞被破壞的速度會越快，所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎。

3. 丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者，患肝癌的機會大約高150倍。

4. 酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化，而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者，患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍。

5. 非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臓損害，導致肝硬化及肝癌。

6. 進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒，在動物實驗中已被證寰可壽致肝癌。

7. 長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用多的聚氯乙烯。

8. 膽管炎或先天性總膽管囊腫

可引致膽管細胞瘤。

資料來源：醫院管理局智友站

轉載自晴報