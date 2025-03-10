致癌飲食｜抗癌名醫15年內患4癌：飲食習慣與癌症風險，如何調整飲食作息重獲健康？

飲食不常恐釀癌症體質？台灣心臟科醫生陳衛華自32歲起，接連患上4種癌症，但一直積極抗癌，如今早已活過大限。他曾透露罹患癌症成因，或與童年愛吃3類食物，養成容易致癌的體質。有中醫師拆解3類體質人士最易被癌症「找上門」，建議1類人想要防癌，應要盡量減少攝取2類食物。

防癌飲食｜15年內連患4類癌症 台灣醫生展開抗癌之路

綜合台媒及《TVBS》報道，台灣心臟科陳衛華醫生在32歲那年首次被診斷出骨癌，之後又因腰痛被診斷出腎臟癌；5年後又發現頸有硬塊，檢查後確診甲狀腺癌，進行手手術抽血時，醫生發現其白血球數量暴增，相信是因為當時腎臟癌接受放射治療，加上擔心癌細胞轉移，所以進行多次帶放射線的電腦斷層掃描受化學幅射影響，誘發慢性淋巴白血病。

防癌飲食｜患癌後反思生活習慣作息 揭4大原因誘致癌體質

多次患癌令他開始反思過去生活習慣，發現致癌原因可能與自己自幼不良的飲食相關。陳衛華過去曾於訪問中表示，自己小時候經常「汽水當水飲」，另外亦愛吃零食、鹽酥雞等油炸食物。

長大後又他工作忙碌，在醫學院時經常要巡房看症，回到家已晚上9、10點、經常捱夜，第二天清晨5點就要起床，準備早上開會；壓力大時喜愛吃甜食、又試過一天抽兩包煙，久而久之身體就出現問題，恐因此養成了致癌體質。

防癌飲食｜戒3飲食成功抗癌：與4種癌症共存

多次不幸患癌，陳醫生未有因此氣餒，仍一直積極抗癌。他開始嘗試改變自己的生活習慣、放鬆心情，再配合癌症療程，成功重拾健康、與4種癌症共存。

他分享抗癌秘訣，指自己從確診癌症後，就開始改變飲食習慣，戒食零食、油炸食物，亦不再喝含糖飲品。同時強調四度抗癌成功的要訣，其中一個重點是心態，提醒患癌病人要放鬆心情，以及懂得放下負面情緒。他又分享，由於食物對人體的健康影響很大，警告要自小遠離以下6種食物，以免養出癌症體質：

6種食物養出癌症體質

零食類：

含色素、糖精、化學調味，例如餅乾、糖果、糕點、蜜餞、調味飲料、汽水等，勿讓身體慢慢累積毒素。

油脂類：

油類很容易因遇熱變質而致癌，例如漢堡、薯條、炸雞、油條、鹽酥雞等。

燒烤類：

燒烤食物如烤肉、烤香腸、烤多士等，無論是焦黑訖，或是燒烤產生的煙氣，都是危險的致癌因素。

豆穀類：

花生、蠺豆、核果等食品，很容易因環境潮濕產生黃麴毒素和黴菌，致癌性極強，容易引發肝癌。

醃製品：

例如臘肉、火腿、熱狗、香腸類等，多數有添加保色劑、硝酸鹽等，皆為強烈的致癌物質。

硼砂製品：

添加硼砂過多的涼麵、貢丸、魚丸等製品也不宜常吃。

資料來源：台灣心臟科醫生陳衞華

防癌飲食｜中醫拆解3大致癌體質

中醫師鄒瑋倫指出，就中醫角度而言以下3類體質人士皆具有致癌風險：

3大致癌體質｜1.痰濕體質

特徵：身體重濁黏滯，一旦時間久了恐有惡性病變

症狀：容易流汗、汗味非常重，身體沉重、大便黏膩軟濕，身體不該胖的地方變胖，例如腳踝、馬鞍突然胖

相關癌症：腸癌、淋巴腫瘤等

3大致癌體質｜2.體寒體質

特徵：身體存在過剩陰氣，免疫力差、血液流動慢

症狀：易流汗，但汗水無味、手腳常冰冷、經常感冒、食慾比較差、頻尿、經常疲倦

相關癌症：容易導致各類腫瘤產生

3大致癌體質｜3.血瘀體質

特徵：氣滯血瘀長期不散，導致局部組織產生積聚，逐漸形成腫塊

症狀：臉色晦暗、皮膚暗沉、煩躁健忘、經常口乾舌燥、晚上睡不沉、起床又會頭痛、頭暈

相關癌症：惡性腫瘤，水瘤、多囊、子宮肌瘤、甲狀腺腫瘤

對於上述3類致癌體質，鄒醫師指出，過去曾有研究發現，如果每天喝135c.c.以上的甜飲料，會有18％以上罹患癌症的機率，因此痰濕體質人士應要盡量避免或減少糖分、甜食等攝取；體寒體質則建議可做慢跑促進循環，或是做Tabata、HIIT、高低間歇性運動等，以預防癌症發生；血瘀體質則建議可用疏肝理氣之法，可以多喝玫瑰花茶、茉莉花茶等。

防癌飲食｜10大防癌食材

日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。

佐藤典宏推介了經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

10大防癌食材

1. 十字花科蔬菜

例如：西蘭花、椰菜等十字花科蔬菜的植化素，能防止身體受有害物質侵害；

蘿蔔硫素有強力抗氧化作用，能防止癌細胞增殖。

2. 富含脂質的魚類

例如：鯖魚、沙甸魚等，富含Omega-3脂肪酸，能抑制發炎症狀；

由於炎症是致癌的主要因素之一，抑制發炎則能有降低癌症風險。

3.大豆製品

研究認為，名為「金雀異黃酮（genistein）」的大豆異黃酮，能夠妨礙癌症腫瘤周圍的血管新生，具有降低胃癌、大腸癌、卵巢癌的死亡風險，高達約50%機率。

4. 葱屬蔬菜

例如：葱、洋葱、大蒜、韭菜等；

富含強力抗氧化效果的槲皮素，不僅能抗癌，還能預防動脈硬化，甚至有助降血糖、膽固醇。

5.菇類

含有β-葡聚醣，能提高免疫力；

曾有研究調查菇類攝取量與罹癌風險之間的關係，發現吃較多菇類的民眾，罹癌風險降低34%。

6. 海藻類

例如：昆布、海帶芽等海藻類中的褐藻醣膠，有抗癌效果，能抑制癌細胞、妨礙血管新生。

7. 番茄

茄紅素能抑制癌細胞增植、阻礙血管新生，有強力抗癌效果；

對降低膽固醇、預防生活習慣病有益處。

8. 紅蘿蔔

曾有研究調查發現，吃最多紅蘿蔔的人，患肺癌風險比吃最少紅蘿蔔的人低42%；

市售紅蘿蔔汁通常去除了膳食纖維，建議直接煮食更健康。

9. 水果類

有研究調查發現，與幾乎不吃水果的日本人相比，每周吃一次以上水果的日本人，能降低30%罹患胃癌的風險。

由於市售果汁很多會額外添加糖，建議直接吃原型水果較健康。

10.堅果類

富含膳食纖維、維生素、礦物質，以及鞣花酸等天然多酚、a-亞麻酸等Omega3脂肪酸，抗氧化成分非常豐富；有相當多研究證實，堅果類食物對預防癌症有效果。

資料來源：日本癌症醫生 佐藤典宏

防癌飲食｜濟陽式癌症飲食法

日本癌症外科權威醫生済陽高穂於2015年出版《天天這樣吃，讓癌細胞消失：癌症被治癒的人都吃這些，日本抗癌權威八大飲食法，轉移、復發、癌末通通都有救》一書，當中提出了一個名為「濟陽式飲食療法」的抗癌防癌飲食方法，只要徹底遵行8大原則，多攝取特定有助控制癌細胞的食物，就能把癌症復發率由一般30至40%，降至10%以下，甚至標榜對末期癌症也有一定治療效果。

濟陽式癌症飲食法｜1.限制鹽分攝取

鹽分或多或少都會損害多胃黏膜，有機會引發胃癌，而攝取過量亦會導致體內鈉和鉀含量失衡，造成細胞代謝混亂，增加罹患所有癌症之風險。

醫生建議：盡量減少攝取鹽分，或改以少量使用低鈉鹽或低鹽醬油作調味；針對癌症患者，每日鹽分攝取量約為2至3克，相當於1/2茶匙的食鹽、1.2茶匙醬油，或3茶匙烏醋。

濟陽式癌症飲食法｜2.限制動物性脂肪及蛋白質攝取量

攝取過量動物性蛋白質或會導致動脈硬化，令癌細胞不受控制。

醫生建議：每日可吃1隻雞蛋和約30克雞肉，但雞肉要先去除油脂含量較高的雞皮；另外亦可吃白肉魚類如比目魚（鰨沙魚）、鱈魚、三文魚等，但避免進食容易氧化的藍鰭吞拿魚、鰹魚等紅肉魚；此外，建議完全禁食哺乳類動物的肉，直到癌症體質改善到一定程度為止。

濟陽式癌症飲食法｜3.攝取大量蔬果

新鮮蔬果富含酵素、維他命，及多酚、類黃酮、花青素等植化素，有助抗氧化、消除體內自由基、抑制癌細胞，而酵素對於促進各種代謝非常重要，包括營養的消化與吸收。

醫生建議：可挑選有機或低農藥的蔬果，而由於酵素和維他命均容易在烹調及加熱過程中受破壞，故生食為佳，或可榨成蔬果汁在20分鐘內喝完，有效對抗活性氧。

濟陽式癌症飲食法｜4.多吃玄米／胚芽米／薯類／豆類

穀物的胚芽部分富含維他命B雜、維他命E及抗氧化物，有助預防細胞老化或癌變，通知含有有助調整腸道環境的膳食纖維；豆類、芋頭及薯類則蘊含大豆異黃酮及維他命，有助避免癌症惡化。

濟陽式癌症飲食法｜5.多吃乳酪／海藻／菇類

乳酪有助增加體內好菌數量、減少壞菌、強化腸道免疫系統；而菇類所含的β葡聚醣，和海藻所含褐藻醣膠，均有助提升免疫力。

醫生建議：癌症患者每日至少攝取300克無糖乳酪，但乳癌或卵巢癌患者以外。

濟陽式癌症飲食法｜6.多吃檸檬／蜂蜜／啤酒酵母

檸檬富含檸檬酸、維他命及多酚，具抗癌作用；蜂蜜含有多種維他命及礦物質，同時含有有助增強免疫功能的花粉；啤酒酵母菌則含有優質胺基酸，有助抑制癌細胞。

醫生建議：每天至少吃2個檸檬，先浸泡在水中一晚有助去除農藥；每天亦要食2湯匙蜂蜜，加入在乳酪、檸檬汁或蔬果汁當中飲用效果更佳。

濟陽式癌症飲食法｜7.選用植物油

植物油擁有較少飽和脂肪酸、較多不飽和脂肪酸，有助促進代謝、避免壞膽固醇堆積；惟需注意部分植物油經加熱後會氧化，反而產生大量活性氧等，提高罹患癌症之風險。

醫生建議：烹調時可使用不易氧化的橄欖油、芝麻油或菜籽油，而不需加熱的食物則可使用紫蘇油、荏胡麻油或亞麻籽油。

濟陽式癌症飲食法｜8.飲用天然水

天然水含有氯氣，有助增加體內的活性氧。

醫生建議：由於水喉水不宜直接飲用，故可購買樽裝天然礦泉水飲用。

轉載自晴報



