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66歲前知名主持癌症惡化擴散至小腦，自爆黑點大了一倍，部分成變成毛髮狀
健康Tips

66歲前知名主持癌症惡化擴散至小腦，自爆黑點大了一倍，部分成變成毛髮狀

健康解「迷」
健康解「迷」

　　前知名主持兼時事評論家、現年66歲的陳文茜自去年證實癌症復發，近日病情再出現惡化，繼2月發現肝腫瘤增至近10顆，日前於社交平台更新病況時，更自爆癌細胞已擴散至小腦，醫生更向她警告須立即處理，「否則腦部會擴散很快」，令她慨嘆「有時候壞的事逃不了」。

 

　　陳文茜日前在Facebook以「不說告別」為題發文透露由於黑色素沉澱，令眼前「跑出一大片黑點」，並形容這些「殺不死留下的黑點」令她非常不舒服：

 

　　原來殺不死留下的黑點，一個個大了一倍以上，有的甚至長成毛髮狀，生活連洗把臉，都很不舒服。

 

　　陳文茜又指為了減少眼前大量黑點的干擾，現在暫時過著把燈全關掉的生活。

 

　　除此之外，陳文茜又指經過MRI磁力共振檢查後，發現了小腦多了1個腫瘤，令醫生十分緊張，更向她表示需及時處理，「否則會擴散得很快」，令原先即將準備的她，不得不再延遲出院。突如其來的壞消息，陳文茜不得不慨嘆：

 

　　生命永遠有更好及更壞的事，互相牽引在我們的身邊，有時候壞的事逃不了，接受，比否認，抗拒好。

 

陳文茜曾患肺腺癌

 

　　現年66歲的陳文茜2019年曾患上肺腺癌，原以為病情已有好轉，豈料去年身體檢查時，卻被醫生告之癌症復發，需裝上人工血管。而在去年12月初，她再於Facebook透露，癌症復發且擴散至多個器官，而且確診黑色素癌第4期，今年1月開始長達一年的免疫治療。雖然她積極抗癌續命，但化療副作用導致她手腳皮膚裂開和長汗皰疹。

 

抗癌勇士｜66歲抗癌女星再傳噩耗癌細胞擴散小腦 眼冒大片黑點醫生：恐擴散得很快

陳文茜去年12月初，她再於Facebook透露，癌症復發且擴散至至多個器官。(FB圖片)

 

抗癌勇士｜66歲抗癌女星再傳噩耗癌細胞擴散小腦 眼冒大片黑點醫生：恐擴散得很快

陳文茜去年12月初，她再於Facebook透露，癌症復發且擴散至至多個器官。(FB圖片)

 

抗癌勇士｜66歲抗癌女星再傳噩耗癌細胞擴散小腦 眼冒大片黑點醫生：恐擴散得很快

陳文茜2月曾分享自己的虛弱病床照。(FB圖片)

 

抗癌勇士｜66歲抗癌女星再傳噩耗癌細胞擴散小腦 眼冒大片黑點醫生：恐擴散得很快

陳文茜治療其中一副作用是手掌狂甩皮。(FB圖片)

 

抗癌勇士｜66歲抗癌女星再傳噩耗癌細胞擴散小腦 眼冒大片黑點醫生：恐擴散得很快

陳文茜需裝上人工血管。(FB圖片)

 

轉載自晴報

 

Tags:#肺腺癌#免疫治療#手術#癌症#健康#名人#陳文茜#肝癌#腦癌#黑色素瘤#第四期癌症#化療#副作用
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