中國富二代留學英國博士生被控11項強姦罪，疑飲品落藥迷暈女生，估計逾50名受害者

28歲中國留英博士生鄒鎮豪，涉嫌在2019年到2023年間，於英國倫敦及中國強姦10名女子。他在3月5日被判11宗強姦罪罪成，英國警方形容鄒鎮豪是「危險的性侵犯者」，估計受害者逾50人。英國媒體更揭露鄒的疑似富二代背景，指他月花4萬港元租住當地豪華公寓，而且家中有大量奢侈品。

根據英國警方訊息，鄒鎮豪於2019年起就讀於倫敦大學學院 (UCL)，而他的犯案方式往往是以網路通訊平台，以及交友軟體作工具，尋找目標，再以學習或飲酒為藉口邀請女受害人到家中作客。而當女受害人進入房間後，他就會給她們一種「加料」飲品，使她們在昏迷狀態下再被他上下其手，並拍攝了自己強暴和性侵她們的過程。

28歲中國博士生鄒鎮豪涉嫌在2019年到2023年間於英國倫敦及中國強姦10名女子，他於3月5日被判11宗強姦罪罪成。(英國警方)

鄒鎮豪所住的高層豪華公寓月租約約40126港元。

倫敦警察廳表示估計受害者逾50人，希望於2019至2024年期間曾在倫敦居住的中國女性留學生，或曾在中國與鄒有接觸的女士，可與警方聯絡。警長Kevin Southworth 形容鄒振豪是個危險的性侵犯者，透過操縱和給女士下藥，用最卑鄙的方式對她們進行性侵犯。鄒除了11宗強姦罪罪成，另涉及17宗包括偷窺、私藏極端色情影像、非法禁錮等罪行。

由警方公佈的拘捕片段，可見剛打開門時見到英國警員的鄒鎮豪一臉茫然，而警員入屋後，可見他所住的地方十分高檔。據了解，警方搜屋期間，除了發現丁二醇、氯胺酮等毒品、隱藏的攝錄機外，亦發現了受害者的珠寶和衣物等物品，以及大量奢侈品，包括大量名牌袋、珠寶、勞力士手錶和名牌衣服，有些甚至標籤都未剪。

有英國媒體揭露，鄒鎮豪自2017年開始在倫敦生活，而且生活十分奢侈，所住的高層豪華公寓月租約4000英鎊（約40126港元）。據了解，來自廣東東莞的鄒是一名富二代，父親於國有企業工作，母親是教師，父母於國內物業不計其數。而為了增加自己吸引力，鄒更多次花巨額進行臉部整容，包括割雙眼皮、下巴填充脂肪、牙齒矯正，甚至植髮。

轉載自晴報