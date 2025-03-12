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義教隨筆

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分享學習心得，思考過程點燃學習希望

 

　　自從，在家舍為學童義務補習數學後，體會到的不僅是知識的傳遞，更是一場耐心與思考方法的分享。

 

　　多數舍童來自基層家庭，學業上遇到困難往往得不到足夠的關懷和支援。數學作為一門講求邏輯思維與解難能力的科目，對他們來說，是充滿挑戰的。在家舍不少舍童因害怕計算錯誤，或因基礎概念薄弱，對數學產生抗拒。學習成績未如理想，甚至影響了他們的自信心。有的孩子因專注力不足和多動症就影響更甚，成績差做事缺乏自信，得不到成功感，不願意在學習上再花時間和力氣！

 

數學不只是公式而是思維的訓練

 

　　在輔導的過程中，發現孩子習慣死背公式，對公式的理解只停留在符號的認識。如果能理解公式是怎樣推出來的已是很難得。一般孩子都忽略運用公式時有甚麼條件的限制，更缺乏逆向思維的鍛煉（從公式所得結果反向推出起始條件），怎樣讓孩子掌握所學的課堂知識，並能及時運用在考試中，得到認可的成績，讓他們恢復自信，更能自發去學習改善他們的成績。

 

義教隨筆

 

　　沒有足夠時間每個課題都由淺至深慢慢鞏固。有的孩子專注力不足，不適合太長時間去解釋公式的邏輯及運用，只能歸納一下每個課題所用的工具（公式），再從練習中挑選一些難度較高的練習做範例，通過演示，孩子體會到如何處理及運用各公式的技巧，然後把類似的題目叫他們試行解決。通過反復的實踐一般孩子都會在較短時間內掌握要領。通過模仿得到正確答案後，孩子或多或少會有成功感。再做一些較簡單的題目時會駕輕就熟容易完成。

 

　　每個孩子能力都有差異，並不能以單一程度來輔助有需要孩子，要因材施教，觀察他們反應，讓他們做力所能及的事情，一旦他們發現要追上所學的並不是那麼難，他們會自動打開學習大門，顯得更主動去學習，讓他們感到努力是有回報的。當然在溝通過程中，會分享一些體驗，因個別孩子能力有差異，要學懂選擇，包括時間不足時，先選擇完成溫習課題的先後，各科時間的分配，做適合個人的規劃。

 

成長與啟發

 

　　義教不僅是幫助孩子加強解難能力，從不抱希望到認識，到通過努力可以克服，解決困難。相信每一分付出都能為孩子帶來改變。在未來的人生路上起著積極的作用。

 

Tags:#義教#學習#親子關係#成長#家舍#補習
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